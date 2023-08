‘Estadão’ terá no domingo Álbum de Figurinhas do Brasileirão, com homenagens ao Rei Pelé

Maior competição do País, o Brasileirão é a obsessão de 20 clubes entre abril e dezembro. Com o início do segundo turno neste fim de semana, o Estadão traz uma parceria com a Editora Panini: o novo Álbum de Figurinhas do Campeonato Brasileiro de 2023, para aproximar colecionadores, torcedores e amantes do futebol dos jogadores e times. O livro ilustrado estará encartado na edição deste domingo, dia 20, do jornal.

O álbum do Brasileirão acompanhará todos os exemplares do jornal vendidos em bancas e livrarias neste domingo; o produto também será enviado aos assinantes do jornal que, consultados por e-mail com antecedência, optarem por recebê-lo em casa. Seis figurinhas sortidas virão junto com o encarte. A exemplo do que já havia ocorrido na coleção de figurinhas da Panini da Copa Libertadores, haverá uma homenagem ao Rei Pelé, morto no ano passado.

“Nesse domingo, levamos mais uma ação para nossos leitores em parceria com a Panini. É muito gratificante construir parcerias estratégicas para disponibilizar produtos que proporcionam entretenimento para a família. Futebol e álbum de figurinhas, uma combinação que todo mundo gosta. É diversão na certa”, disse Débora Huertas, diretora de mercado leitor do Estadão.

Álbum de figurinhas do Brasileirão será encartado junto à edição de domingo do Estadão. Foto: Divulgação/Panini

Com o lema “É futebol e muita diversão” e 72 páginas, sendo nove de conteúdos editoriais, o álbum aborda as principais informações do Brasileirão atual, como seus recordes, principais jogadores, momentos inesquecíveis e o histórico da competição. A coleção completa tem 512 cromos, sendo 92 especiais, e traz o registro da participação, dados e curiosidades de todos os clubes da Série A e também da Série B de 2023, assim como de seus atletas.

“Sem dúvidas, o álbum do Brasileirão é o lançamento mais aguardado no ano por torcedores no Brasil inteiro. Trata-se de um torneio que eleva todas as emoções e acirra todas as disputas. Sabemos que para muitos é quase um ritual, algo sagrado mesmo, colecionar as figurinhas e ter o álbum completo como o registro de uma grande temporada. Com um lançamento ainda mais sofisticado este ano, temos certeza de que o álbum do Brasileirão 2023 vai fazer história entre colecionadores de todo o País”, diz Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina.

Na seção “O Rei do Brasileirão”, especialmente dedicada a Pelé, haverá três cromos inéditos do maior jogador de todos os tempos. A página ainda apresenta a história do craque no Brasileirão, mostrando seus maiores feitos, títulos e todo o seu legado para o futebol nacional. Em sua passagem pelo Santos, Pelé conquistou seis vezes o Campeonato Brasileiro – antes chamado de Taça Brasil e Robertão.

Assim como o álbum da Copa do Mundo do Catar, a edição do Brasileirão contará com figurinhas extras, que não fazem parte da coleção do livro ilustrado. A seção ‘Supercraques do Brasileirão 2023′ apresenta as feras Hulk, Marcelo e Luis Suárez, destaques desta edição do campeonato, com a trajetória de cada um e figurinhas extras desenvolvidas pela editora nas variantes bronze, prata e ouro. Elas serão distribuídas aleatoriamente nos envelopes.

O Botafogo lidera a competição após 19 rodadas, seguido de perto por Palmeiras, Grêmio e Flamengo. No fim de semana, a competição fará sua 20ª rodada das 38 da disputa. O artilheiro é Tiquinho Soares, do Botafogo, com 13 gols.

