Estrela da Holanda sobre lesão grave e é 1ª ausência da Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo do Catar terminou neste domingo com título da Argentina e ficou marcada pelo grande número de desfalques de peso por lesões, casos de Benzema, Sadio Mané, Wijnaldum, Pogba, Kanté, Timo Werner, Reus, Phillipe Coutinho, Lo Celso, Diogo Jota, entre outros grandes jogadores. A edição feminina está agendada para julho de 2023 e já sofreu sua primeira grande baixa. Nesta segunda-feira, Vivianne Miedema, artilheira da Holanda, revelou que está fora da competição por causa de contusão grave no joelho.

A camisa 9 holandesa, vice-campeã do mundo em 2019 e uma das estrelas em chamadas da Copa do Mundo de 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, passará por cirurgia e para por pelo menos oito meses.

Leia também Shakira faz apelo por jogador iraniano ameaçado de execução por participar de protesto

“Vivianne Miedema sofreu uma grave lesão no joelho e está fora por um longo tempo. Boa sorte, Vivi!”, revelou o Arsenal, clube no qual joga com a camisa 11. A jogadora se machucou em compromisso da Liga dos Campeões contra o Lyon, no dia 15 de dezembro, no Emirates Stadium, em lance no qual estica a perna para tentar cortar uma bola, erra o bote e pisa de mau jeito no chão, torcendo o joelho. Ela cai e imediatamente já imagina a gravidade da lesão, comprovada nesta segunda após exames de imagem.

Vivianne Miedema recebe atendimento médico após sofrer lesão em partida do Arsenal. Foto: Andrew Couldridge/ Reuters

“Absolutamente arrasada em compartilhar que rompi meu ACL (ligamento anterior cruzado) em nosso último jogo contra o Lyon. Foi um daqueles momentos onde eu soube imediatamente (que era grave). São tantas coisas passando pela cabeça. Não poderei mais ajudar meu time nesta temporada, sem Copa do Mundo, por causa de cirurgia e reabilitação por muito, muito tempo”, afirmou, em suas redes sociais a atacante holandesa.

“Não vou dizer que voltarei mais forte, mas estou ansiosa para passar os próximos meses na academia. Vai ser duro, com muitos dias de dificuldade (muito choro, que já tivemos), mas infelizmente é coisa do futebol”, disse. “Tenho sorte de ter companheiras de equipe incríveis, amigos e familiares ao meu redor e Beth (parceira de time inglês e namorada), que pode me guiar em tudo o que está por vir. Mal posso esperar para lutar boxe na academia depois que ela estiver me irritando por um tempo”, brincou.

Miedema será desfalque da Holanda pela segunda competição importante. Ela já havia sido isolada das companheiras na Eurocopa da Inglaterra após testar positivo para covid-19 e reclamou muito da presença de familiares na concentração.