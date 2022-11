Ferrari de Michael Schumacher em 2003 é leiloada por quantia milionária

Publicidade

A Ferrari pilotada por Michael Schumacher em cinco vitórias da campanha do título da Fórmula 1 de 2003 foi leiloada por US$ 13,2 milhões (cerca de R$ 68 milhões) nesta quarta-feira. O valor superou as estimativas da casa de leilões Sotheby’s, que esperava um lance vencedor entre US$ 7,6 e US$ 9,5 milhões, sem a inclusão de impostos e comissões.

O carro leiloado cruzou a linha de chegada do GP do Japão em 12 de outubro de 2003, na oitava posição, o suficiente para tornar o lendário alemão campeão da Fórmula 1 pela sexta vez. Na ocasião, ele competia pelo título com o finlandês Kimi Raikkonen, que terminou a corrida japonesa em segundo lugar e , mesmo assim, não conseguiu superar a pontuação do então hexacampeão. Em 2004, venceu pela sétima vez.

Além de ser utilizada na corrida do título de 2003, a Ferrari leiloada foi pilotada pelo heptacampeão nas vitórias do GPs da Espanha, da Áustria, do Canadá, da Itália e dos Estados Unidos naquele ano. A temporada terminou com a Ferrari, que também tinha o brasileiro Rubens Barrichello na equipe, como campeã do Mundial de Pilotos.

De acordo com o Sotheby’s, o valor oferecido pelo carro é o maior da história da era moderna da Fórmula 1. Antes, o recorde anterior pertencia a outro veículo da escuderia italiana, também consagrado sob o comando de Schumacher. Trata-se do modelo que ele pilotou durante o título de 2001, leiloado em 2017 por US$ 7,5 milhões