Fim do ‘pacto’: os melhores memes da eliminação do Palmeiras na Libertadores

Com direito a um gol anulado nos acréscimos e uma bola no travessão no último minuto, o Palmeiras bem que tentou, mas acabou sendo eliminado da Libertadores na noite desta quarta-feira, dia 21 de agosto. No jogo contra o Botafogo no Allianz Parque, a equipe alviverde levou dois gols, conseguiu um empate heroico na segunda etapa e quase virou o jogo.

O empate por 2 a 2, no entanto, não foi o suficiente para compensar a vantagem obtida pelo time carioca no jogo de ida. Nas redes sociais, torcedores palestrinos e rivais postaram inúmeros memes sobre os momentos finais frenéticos da partida. Entre o lamento dos palmeirenses e a comemoração dos adversários, uma conclusão foi alcançada: o pacto de Abel Ferreira chegou ao fim.

O técnico português Abel Ferreira durante o jogo entre Palmeiras e Botafogo pela Libertadores. Foto: Nelson Almeida/AFP

Veja os melhores memes da eliminação do Palmeiras da Libertadores: