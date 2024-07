Finalistas da Eurocopa sofreram com Brasil de Dorival Jr. e brilho de Endrick

A partida contra a seleção inglesa ocorreu no dia 23 de março, no estádio de Wembley. O jogo marcou a estreia de Dorival Jr. no comando do time brasileiro e, logo na primeira exibição, a equipe nacional mostrou a que veio. Com um primeiro tempo excelente, a seleção brasileira criou inúmeras oportunidades contra o time de Gareth Southgate e só não saiu na frente antes do intervalo por pecar nas finalizações.

No segundo tempo, o jogo se tornou menos intenso e com menos chances. O diferencial do Brasil, no entanto, foi a entrada de Endrick. Com pouco tempo para fazer diferença, o atacante brasileiro aproveitou o rebote de Vinicius Jr. e marcou seu primeiro gol pela seleção brasileira.