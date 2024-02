Flamengo anuncia saída de Juan para assumir cargo na seleção brasileira

O Flamengo anunciou neste sábado a saída de Juan, que exercia o cargo de gerente técnico do clube desde 2019, ano em que se aposentou dos gramados. Segundo o anúncio feito pela equipe, o ex-zagueiro aceitou um convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para integrar a comissão técnica da seleção masculina, comandada por Dorival Júnior, com quem trabalhou no time rubro-negro em 2022.

“Atual gerente técnico do Clube de Regatas do Flamengo, Juan aceitou o convite para integrar a seleção brasileira. O Flamengo fica lisonjeado com o reconhecimento do excelente profissional, multicampeão pelo clube, e deseja sucesso no seu próximo desafio”, escreveu em seu perfil no X, antigo Twitter.

Como gerente técnico do Flamengo, Juan conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Libertadores (2019 e 2022) e uma Copa do Brasil (2022), além de uma Recopa Sul-Americana (2020), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021) e dois Campeonatos Cariocas (2020 e 2021). As conquistas do ex-atleta também foram mencionadas pelo clube na publicação.

Juan era gerente técnico do Flamengo desde 2019 Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Juan é, ao lado de Júnior Baiano, o maior zagueiro artilheiro da história do Flamengo. Pela equipe carioca, onde foi revelado para o futebol, ele disputou 331 partidas e marcou 32 gols. Pela seleção brasileira, esteve presente em 79 jogos e foi bicampeão da Copa das Confederações (2005 e 2009) e da Copa América (2004 e 2007).

PUBLICIDADE A chegada do ex-jogador à CBF ocorre em meio à reformulação realizada pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, para tentar reverter a crise vivenciada pela instituição dentro de campo. Recentemente, a Confederação oficializou Rodrigo Caetano, ex-Atlético-MG, como novo diretor das seleções brasileiras.

O time pré-Olímpico ficou fora dos Jogos Olímpicos no futebol masculino após ser derrotado pela Argentina. A seleção principal, por sua vez, é apenas a sexta colocada nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.