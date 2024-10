Flamengo x Juventude no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Flamengo e Juventude se enfrentam na tarde deste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca joga em casa e vem embalado por ter conquistado uma vaga na final da Copa do Brasil. O time gaúcho, por outro lado, precisa dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Depois de empatar com o Corinthians em 0 a 0 fora de casa, com um jogador a menos, e se classificar para a final da Copa do Brasil, o Flamengo volta a atenção para o Campeonato Brasileiro. Longe da luta pela liderança o clube está de olho em permanecer no G-4 para conquistar uma vaga direta na Libertadores. Em quarto lugar, duas equipes ameaçam a posição do time carioca, que vai contar com o apoio da sua torcida para tentar terminar a rodada com mais três pontos.

PUBLICIDADE O Juventude, por sua vez, vem de derrota para o Palmeiras e está apenas dois pontos acima da zona do rebaixamento. O clube gaúcho não vence há quatro rodadas e viu a vantagem que tinha em relação ao Z-4 diminuir. Para seguir tranquilo na competição o time vai precisar melhorar o retrospecto fora de casa. Em 15 partidas foram nove derrotas, cinco empates e apenas uma vitória. O Flamengo é o quarto colocado com 51 pontos, mas a equipe carioca ainda tem um jogo a menos, contra o Internacional, pela 17ª rodada, que vai ser disputado no dia 30 de outubro, no Beira Rio. Já o Juventude ocupa a 15ª posição, com 34 pontos.

FLAMENGO X JUVENTUDE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

Data: 26/10/2024 (sábado)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

FLAMENGO X JUVENTUDE: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Globo (TV aberta)

(TV aberta) Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Alcaraz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Oyama; Marcelinho (Ewerthon), Mandaca (Nenê) e Edson Carioca; Gilberto. Técnico: Jair Ventura

