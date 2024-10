Fluminense x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Fluminense e Athletico Paranaense se enfrentam na noite desta terça-feira, 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca vem embalada pela vitória por 2 a 0 em cima do rival Flamengo, na última rodada, e quer se firmar de vez fora do Z-4. Já o time paranaense, há dez partidas sem vencer, joga pressionado depois de sofrer uma goleada por 5 a 2 para o Corinthians e entrar na zona do rebaixamento.

O Fluminense quer fazer valer o fator torcida para se afastar de vez da zona do rebaixamento. Em 14 jogos o tricolor carioca tem apenas quatro derrotas em casa. Dos 33 pontos que a equipe tem na competição, 20 foram conquistados no Maracanã com cinco vitórias e cinco empates. O zagueiro Thiago Silva deve seguir fora de jogo, por conta de uma lesão. Em compensação, Marcelo e Keno retornam à equipe depois de cumprir suspensão na última rodada.

Fluminense mede forças com o Athletico-PR no Maracanã. Foto: Arte/ Estadão

PUBLICIDADE O Athletico, por sua vez, não vence há dez partidas e entrou na zona do rebaixamento após ser goleado pelo Corinthians por 5 a 2, fora de casa, na última rodada. Para se recuperar na competição deixar o Z-4 a equipe vai ter que melhorar o desempenho jogando longe de sua torcida já que em 15 partidas foram sete derrotas, quatro empates e apenas quatro vitórias. O Fluminense ocupa a 15ª posição com 33 pontos, um a mais do que o Corinthians, primeiro time na zona do rebaixamento. Já o Athletico é está em 18º lugar, com 31 pontos. A equipe paranaense tem mais um jogo atrasado, contra o Atlético Mineiro, em casa, ainda sem data para acontecer.

FLUMINENSE X ATHLETICO-PR: SAIBA TUDO SOBRE O CLÁSSICO PELO BRASILEIRÃO

Data: 22/10/2024 (terça-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

FLUMINENSE X ATHLETICO-PR: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Marcelo (Diogo Barbosa); Bernal, Martinelli, Ganso; Lima, Arias (Keno) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO PARANAENSE

ATHLETICO-PR: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno, Gamarra; Madson, Gabriel, Erick, Esquivel; Nikão, Cuello e Pablo. Técnico: Lucho González.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E ATHLETICO-PR