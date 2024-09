Fluminense x Botafogo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Fluminense largou bem no meio de semana contra o Atlético-MG pela Libertadores e está em vantagem para o segundo jogo das quartas de final. Já o Botafogo, empatou sem gols com o São Paulo e precisará vencer no MorumBis se quiser chegar nas semis do torneio internacional. Antes dos compromissos de volta, a dupla volta às atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro, no Clássico Vovô.

Fluminense x Botafogo acontece neste sábado, 21, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O tricolor das Laranjeiras entra em campo sustentando um tabu longo de seis jogos sem derrotar o rival carioca. De 2022 para cá, foram cinco derrotas e um empate entre as equipes.

Veja onde assistir ao vivo Fluminense x Botafogo pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão.

PUBLICIDADE E apesar de estarem disputando a mesma fase na Libertadores, rivais vivem momentos bem diferentes no campeonato nacional. O Botafogo briga pelo título do Brasileirão e é o atual líder, enquanto o Fluminense tenta não ser rebaixado para Série A. A principal dúvida para o técnico Mano Menezes é a escalação do zagueiro e capitão Thiago Silva. O jogador saiu sentido dores na última partida e fez tratamento. Não se sabe se ele estará 100% à disposição para o jogo, ou não. Nas laterais, Samuel Xavier voltou de lesão no jogo passado e disputa vaga com Guga na direita, enquanto Marcelo pode não entrar no onze inicial e dar vaga à Gabriel Fuentes. O colombiano ainda não estreou no Flu.

No alvinegro, Artrur Jorge tende a repetir a equipe que enfrentou o São Paulo no meio de semana. Alex Telles e Vitinho, recém chegados na equipe, se mantém como titulares e vão para o confronto. No ataque, Igor Jesus se mantém entre os titulares.

FLUMINENSE X BOTAFOGO: TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 21/09 (sábado).

: 21/09 (sábado). Horário : 18h30 (de Brasília).

: 18h30 (de Brasília). Local: Maracanã, Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR AO VIVO FLUMINENSE X BOTAFOGO

TV Globo – Estados do RJ, ES, MA, PI e RN e cidade de Juiz de Fora-MG (TV aberta)

– Estados do RJ, ES, MA, PI e RN e cidade de Juiz de Fora-MG (TV aberta) Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Antônio Carlos), Felipe Melo e Marcelo (Fuentes); Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Danilo Barbosa, Gregore e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Arthur Jorge.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E BOTAFOGO