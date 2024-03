Fluminense x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo, dia 3, às 16h (de Brasília), pela última rodada da Taça Guanabara, vendida pelo Flamengo, primeira fase do Campeonato Carioca. O clássico acontece no Maracanã, no Rio. As equipes chegam à 11ª rodada da primeira fase do Cariocão em momentos distintos. O clube tricolor é o segundo colocado do torneio, com 21 pontos, e tem sua classificação garantida para as semifinais. A equipe alvinegra, por sua vez, ocupa apenas a quinta posição, com 19 pontos, e corre risco de não avançar. O time continua sem técnico e será comandado pelo auxiliar Fábio Matias.

Além de vencer a partida, o Botafogo, que vem de uma goleada de 6 a 0 sobre o Aurora, da Bolívia, pela Pré-Libertadores, precisa ainda contar com um tropeço do Vasco, que é o quarto colocado, e enfrenta a Portuguesa quase duas horas depois. Já a equipe comandada por Fernando Diniz, e está em situação tranquila, vem da conquista da Recopa Sul-Americana sobre a LDU, do Equador, na última quinta-feira, dia 29.

Fluminense e Botafogo fazem duelo pela última rodada da Taça Guanabara Foto: Arte/Estadão

FLUMINENSE X BOTAFOGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA: 03/03 (domingo).

HORÁRIO: 16h (de Brasília).

LOCAL: Estádio do Maracanã, Rio.

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE X BOTAFOGO AO VIVO

Band (TV aberta).

BandPlay e Canal GOAT (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE FLUMINENSE E BOTAFOGO

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, André e Ganso; Jhon Arias, Germán Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E BOTAFOGO