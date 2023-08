Fluminense x Olimpia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fluminense e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 21h30 no estádio do Maracanã, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Depois de eliminar o Argentinos Juniors, o time de Fernando Diniz contará com mais de 50 mil pessoas no estádio para tentar abrir vantagem na busca por uma vaga na semifinal.

Jogando em casa, a equipe carioca terá um problema na lateral. Suspenso pela Conmebol por causa da expulsão na partida de ida das oitavas de final, Marcelo ainda terá dois jogos para cumprir e só volta a jogar em uma possível semifinal. Para o seu lugar, o técnico Fernando Diniz ainda não definiu entre Diogo Barbosa ou Aleksander.

Depois de eliminar o Flamengo da Libertadores, o Olimpia volta ao Maracanã. Na partida de ida das oitavas de final, o time de Arce foi derrotado por 1 a 0 e conseguiu reverter o placar em casa. Nesta quinta-feira, o time do Paraguai esperava repetir o lugar da partida e o resultado da eliminatória.

Fluminense x Olimpía - Libertadores Foto: Arte/Estadão

FLUMINENSE X OLIMPIA

DATA: 24/08 (quinta-feira).

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Estádio do Maracanã, no Rio.

ONDE ASSISTIR

ESPN

Star+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Fernando Diniz. OLIMPIA: Juan Espínola; Alejandro Silva, Jhohan Romaña, Mateo Gamarra e Facundo Zalaba; Fernando Cardozo, Marcos Gómez, Ramon Martínez, Richard Ortiz e Iván Torres; Walter González. Técnico: Arce.

ÚLTIMOS RESULTADOS