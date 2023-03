FPF nega que Portuguesa tenha descumprido regulamento do Paulistão e refuta pedido do São Bento

A Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestou nesta terça-feira contrariamente ao ofício protocolado pelo São Bento pela perda de ponto e consequente rebaixamento da Portuguesa para a Série A2 do Campeonato Paulista.

De acordo com a FPF, a Portuguesa cumpriu todos os requisitos previstos no Regulamento Geral da Competição ao solicitar e transferir o duelo com o Corinthians para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 8ª rodada da fase de grupos do Paulistão.

“A Federação Paulista de Futebol recebeu ofício do São Bento a respeito da realização da partida entre Portuguesa e Corinthians em Brasília. A FPF esclarece que todo o processo de alteração do jogo respeitou o Regulamento Geral de Competições da FPF e o Regulamento do Paulistão Sicredi 2023. Ao ascender em 2022 para o Paulistão Sicredi, a Portuguesa atendeu todas as condições de infraestrutura, com estádio com capacidade adequada para mandar jogos no município de sua sede, e a solicitação de alteração do local da partida atende aos critérios previstos no Regulamento Geral de Competições, com análise e aprovação do Departamento de Competições da entidade”, afirma a FPF em nota.

São Bento pleiteia vaga na Série A1 2024 no lugar da Portuguesa. Foto: Neto Bonvino/ EC São Bento

ENTENDA O CASO

O São Bento, rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista no último domingo, enviou nesta terça-feira à Federação Paulista de Futebol (FPF) um ofício denunciando a Portuguesa, que se salvou da degola, por infringir o Regulamento Geral de Competições ao ter mandado o clássico com o Corinthians, pela 8ª rodada do Estadual, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A equipe de Sorocaba pede que a Portuguesa perca o ponto conquistado no jogo em questão, que terminou 0 a 0, e seja rebaixada para a Série A2 em seu lugar.

A equipe rubro-verde encerrou sua participação na fase de grupos do Paulistão na 14ª posição, com 10 pontos. Já o São Bento ficou em 15º, com os mesmos 10, e foi rebaixado. Caso a denúncia seja acatada, a Lusa perderia um ponto e seria ultrapassada pelo São Bento, caindo para a Série A2 do Estadual.

De acordo com a denúncia, a Portuguesa, por estar em seu primeiro ano na Série A1 do Campeonato Paulista, não poderia transferir o duelo para uma cidade que não a de sua sede a partir do quarto duelo como mandante. O clube de Sorocaba entende que a equipe rubro-verde só poderia ter jogado com o Corinthians em São Paulo.