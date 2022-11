Tunísia é superior, vence reservas da França, mas é eliminada da Copa do Mundo

Apática, a França foi a campo com nove reservas e perdeu para a Tunísia por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Foi a primeira vitória tunisiana sobre os franceses na história. Com o resultado, a França avança à próxima fase em primeiro lugar e a Austrália, que venceu a Dinamarca por 1 a 0, se classifica na segunda posição. Já os tunisianos, que fizeram por merecer a vitória, foram eliminados.

Leia também Neymar usa crioterapia para acelerar recuperação e voltar à seleção na Copa; saiba o que é

Já classificada às oitavas de final, a seleção francesa só teve o zagueiro Varane e o meio-campista Tchouámeni como titulares. A decisão do técnico Didier Deschamps de poupar atletas visou descansar e recuperar seus principais jogadores. Com dores no tornozelo, o craque Kylian Mbappé chegou a treinar na véspera do jogo com o local enfaixado.

Kylian Mbappé começou o jogo entre França e Tunísia no banco de reservas. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

story

Com poucos laterais no elenco, o treinador improvisou o zagueiro Disasi e o meio-campista Camavinga nas duas alas.A partida começou animada quando Ghandri aproveitou a cobrança de falta na área e, impedido, abriu o placar. Com ajuda da tecnologia do impedimento semiautomático, uma das novidades da Copa do Catar, a arbitragem anulou rapidamente o gol. A seleção africana precisava da vitória para se classificar e dominou as ações ofensivas no início do jogo.

A Tunísia adotou uma postura mais agressiva do que no empate com a Dinamarca e na derrota para a Austrália. O goleiro francês Mandanda viu a bola rondar sua área em vários momentos e não sofreu com chutes perigosos até os 35 minutos. Khazri arriscou de longe e obrigou o adversário a fazer grande defesa. A seleção francesa se limitou a se defender e os jogadores reservas pouco fizeram em campo para brigar pela titularidade.

Publicidade

A seleção da Tunísia continuou avançando suas linhas em busca do gol e conseguiu o que merecia. Aos 12, em roubada de bola no campo de ataque, Khazri recebeu pelo meio e tocou na saída de Mandanda para balançar a rede e empolgar a torcida tunisiana que vibrou intensamente no Estádio da Educação.

Insatisfeito com a atuação da seleção francesa, Deschamps fez logo três substituições. Com a vantagem no placar, a Tunísia recuou suas linhas para segurar a vitória. A estratégia defensiva também pretendia diminuir os espaços de Mbappé e Griezmann, que entraram no segundo tempo. O empate quase veio do atacante do PSG, que chutou firme da entrada da área, mas Dahmen espalmou para o lado. No último minuto, Griezmann marcou o gol de empate dos franceses, mas a arbitragem anulou a jogada por impedimento do atacante. No fim, um gosto amargo para os tunisianos.

Mbappé, da França, e Abdi, da Tunísia, disputam a bola na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo. Foto: FRANCK FIFE / AFP

FICHA TÉCNICA

TUNÍSIA: Dahmen; Kechrida, Talbi, Meriah, Ghandri, Maaloul; Skhiri, Laïdouni, Romdhane (Chaleli), Slimane (Abdi); Khazri (Jebali). Técnico: Jalel Kadri.

FRANÇA: Mandanda; Disasi, Konaté, Varane (Saliba) e Camavinga; Fofana (Griezmann), Tchouaméni, Veretout (Rabiot); Coman (Mbappé), Guendouzi (Dembélé) e Kolo Muani. Técnico: Didier Deschamps.

GOLS - Khazri, aos 12 minutos do segundo tempo.

Continua após a publicidade

CARTÕES AMARELOS - Kechrida.

ÁRBITRO - Matthew Conger.

PÚBLICO - 43.627 torcedores.

LOCAL - Education City.