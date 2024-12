Gabigol se despede do Flamengo com chuteira especial dourada; veja

O ciclo de Gabigol no Flamengo se encerra neste domingo, 8. Pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o time carioca recebe o Vitória, às 16 horas (de Brasília), no Estádio do Maracanã.

O contrato de Gabigol termina no final do ano e não será renovado. Para a partida de despedida, o atleta recebeu uma chuteira especial. A Mizuno, marca que patrocina o jogador, fez uma chuteira dourada para o atacante no duelo derradeiro pelo Flamengo.

Gabigol fará a última partida pelo Flamengo contra o Vitória neste domingo. Foto: Divulgação / X @gabi

“A despedida de um dos maiores ídolos da história rubro-negra merece uma chuteira lendária. Customizada na cor dourada com detalhes que contam histórias, a Mizuno Morelia Neo Beta IV Japan foi a chuteira escolhida para a última dança”, escreveu a fornecedora nas redes sociais.

A chuteira ainda tem outros detalhes, como a data de estreia de Gabigol pelo Flamengo (23/01/2019), e a data da última partida (08/12/2024). “Tempo de ouro!”, disse o atacante, aprovando a homenagem.

Gabigol deixa o Flamengo com 13 títulos conquistados: duas Copas Libertadores da América, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Campeonatos Cariocas.