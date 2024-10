Gabigol vive pior fase da carreira, não marca há 12 jogos e tem mais impedimentos que chutes no gol

A mudança de comando no Flamengo, com Filipe Luís no lugar de Tite, parecia, a princípio, boa para Gabigol, atacante rubro-negro. O novo técnico deu mais minutos ao jogador, escalando ele como titular, mas as atuações de Gabriel Barbosa não vem sendo boas. Nas últimas 12 partidas ele não marcou e nem participou de jogadas para gol. A estatística que mais chama atenção é negativa: 11 impedimentos. Os dados são do Sofascore Brasil.

O número de vezes em que esteve em posição irregular é o mesmo de finalizações. Dos 11 chutes do atacantes, apenas quatro foram na direção do gol. Além disso, os dados mostram que ele desperdiçou três grandes chances, e deu quatro passes decisivos. Nas últimas 12 partidas Gabriel fez cinco como titular e tem 573 mins jogados.

WJCLASSICO BRASILIA 08-05-2022 FLAMENGO/ BOTAFOGO - ESPORTES OE - O jogador, Gabriel Barbosa (Gabigol), durante lance da partida entre, Flamengo e Botafogo, realizada na manhã deste domingo (08) no Estádio Mané Garrincha, em Brasilia - DF. A partida é válida pela 5° rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. - FOTO WILTON JUNIOR/ ESTADÃO Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Por conta das atuações ruins, Gabigol vem sendo criticado pela torcida e tendo a titularidade questionada. Na derrota do Flamengo para o Fluminense por 2 a 0, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante perdeu a bola que deu origem ao primeiro gol tricolor. Sem Pedro, lesionado, o jogador voltou a ser a principal referência do ataque flamenguista. Ele vem reeditando a dupla com Bruno Henrique, que fez sucesso em 2019. O atual momento, porém, não se parece em nada com o de cinco anos atrás.

O jogador já vinha sofrendo com desgastes internos no Flamengo após perder espaço durante a temporada e a renovação de contrato de Gabigol com o clube carioca não é dada como certa. A volta à titularidade com Filipe Luís foi um aceno positivo para o acerto entre as partes, mas o desempenho do jogador, somado ao esfriamento da relação com dirigentes e torcida também pode pesar na decisão final.