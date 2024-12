Gabriel Milito é demitido do Atlético-MG após derrota para o Vasco e duplo vice

Gabriel Milito não é mais técnico do Atlético-MG. O técnico deixa o clube após a derrota para o Vasco, por 2 a 0, na 37ª rodada do Brasileirão. Foi o 12º jogo de uma sequência de jejum do time sob comando do argentino.

O treinador foi contratado em março, para o lugar de Felipão, que havia sido demitido. Assim que chegou, entre os dois jogos da final do Campeonato Mineiro, venceu o Cruzeiro e foi campeão estadual.

“Depois de uma conversa, na qual debatemos nosso momento, não tivemos resposta efetiva em resultados. Conversamos que o cansaço mental, aliados aos resultados, nos fizeram chegar ao consenso de que não continuaríamos, na parte dele e do clube”, disse o diretor-executivo atleticano, Victor Bagy, em coletiva após a partida desta quarta-feira.

Gabriel Milito chegou em março e foi campeão mineiro, mas perdeu finais de Copa do Brasil e Libertadores, além de fazer Brasileirão ruim. Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Ao todo, foram 62 jogos no comando do Atlético-MG, com 23 vitórias, 20 empates e 19 derrotas - aproveitamento de 47%. O começo do trabalho foi de empolgação, com uma sequência de 12 jogos de invencibilidade. Entretanto, o desempenho caiu, ainda que com avanços nos mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores.

Publicidade

PUBLICIDADE No Brasileirão, contudo, o aproveitamento foi pior. Em 37 jogos, foram 14 empates, 13 derrotas e apenas 10 vitórias - aproveitamento de 39%. Milito deixa o time na 14ª posição, com 44 pontos, ainda com chances de rebaixamento.

O Atlético não confirma um nome para assumir o lugar de Milito. Luis Castro chegou a ser especulado. Victor Bagy, por enquanto, afirma que departamento de análise do clube monitora alguns nomes. A equipe mineira conta com uma comissão técnica permanente.