Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, vai para o hospital após crise alérgica

A “geral no coração” se deve ao fato de que o Palmeiras ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O clube tem 70 pontos, três a menos do que o Botafogo, líder da competição, com 73. A duas rodadas do fim o Palmeiras precisa contar com um tropeço do clube carioca para levar a taça.

Caso o Botafogo vença os dois jogos ou vença um e empate o outro, o Palmeiras não tem chances de título. O clube carioca precisa, necessariamente, perder uma das partidas para que o Palmeiras tenha a possibilidade de conquistar o campeonato.