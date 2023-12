Galvão Bueno manda recado para torcida do Palmeiras sobre o Brasileirão; veja

O narrador Galvão Bueno usou suas redes sociais para se manifestar sobre a disputa do título do Campeonato Brasileiro. Com a taça praticamente nas mãos do Palmeiras, o locutor afirmou que o torcedor alviverde já pode gritar “é campeão”.

“Gravo esse vídeo no dia 4 de dezembro para falar do Campeonato que termina dia 6. Quero dizer para a torcida do Palmeiras: Parabéns pela conquista do título brasileiro de 2023. O técnico Abel Ferreira é um sucesso gigantesco e tem um time que vem com várias conquistas consecutivas: Brasileirão, Paulistão, Libertadores... Parabéns, Palestra”, disse Galvão.

O narrador embasou sua opinião no fato de o Palmeiras ter expressiva vantagem no quesito “saldo de gols” sobre seus rivais diretos, Atlético-MG e Flamengo. “É possível (tirar essa vantagem)? É, mas se isso acontecer, peço desculpas antecipadamente”, afirmou Galvão. Para o time de Luiz Felipe Scolari, a diferença favorável à equipe alviverde é de oito gols de saldo, enquanto para o conjunto liderado por Tite a distância é de 16 gols.

Desirée Soares e Galvão Bueno têm disfrutado das belas paisagens de sua vinícola no Rio Grande do Sul. Foto: Reprodução/ Instagram @galvãobueno

Dessa forma, o Palmeiras só perderia o título do Brasileirão caso fosse derrotado pelo Cruzeiro e o Atlético-MG ganhasse do Bahia, em Salvador, por um placar elástico. Por exemplo, o time alviverde teria de ser derrotado no Mineirão por 1 a 0, e a equipe de Felipão ganhar por 8 a 0.

Já a situação do Flamengo é ainda mais complicada. A equipe rubro-negra, contando com o mesmo placar mínimo favorável ao Cruzeiro, por exemplo, precisaria de um triunfo por 15 a 0.

A rodada decisiva do Brasileirão está agendada para esta quarta-feira, às 21h30. Todos os jogos acontecem concomitantemente, com exceção ao duelo entre Goiás e América-MG, que já estão rebaixados, e encerram sua participação na elite mais cedo, com bola rolando às 19h.