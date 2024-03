Geórgia x Grécia: onde assistir, horário e escalação das seleções

É tudo ou nada para Geórgia e Grécia. Nesta terça-feira, dia 26, as duas equipes medem forças no decisivo duelo válido pela repescagem das Eliminatórias da Eurocopa 2024. Quem ganhar fica com a vaga. A bola rola às 12h45 (horário de Brasília).

Jogando fora de casa, os gregos vão embalados para o duelo após vencer o último compromisso diante do Cazaquistão. Foram 5 a 0. Do outro lado, os georgianos não querem fazer feio diante da sua torcida. No último duelo, venceu Luxemburgo por 2 a 0.

Geórgia x Grécia: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

GEÓRGIA x GRÉCIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

DATA : 26/03 (terça-feira).

: 26/03 (terça-feira). HORÁRIO : 16h45 (horário de Brasília).

: 16h45 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, Geórgia.

ONDE ASSISTIR GEÓRGIA x GRÉCIA AO VIVO:

ESPN (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE GEÓRGIA E GRÉCIA:

GEÓRGIA - Mamardashvili; Otar Kakabadze, Saba Kverkvelia, Guram Kashia, Lasha Dvali e Levan Shengelia; Giorgi Kochorashvili, Giorgi Chakvetadze e Otar Kiteishvili; Budu Zivzivadze e Georges Mikautadze. Técnico : Willy Sagnol.

- Mamardashvili; Otar Kakabadze, Saba Kverkvelia, Guram Kashia, Lasha Dvali e Levan Shengelia; Giorgi Kochorashvili, Giorgi Chakvetadze e Otar Kiteishvili; Budu Zivzivadze e Georges Mikautadze. : Willy Sagnol. GRÉCIA - Vlachodimos; George Baldock, Konstantinos Mavropanos, Pantelis Hatzidiakos e Kostas Tsimikas; Anastasios Bakasetas, Dimitris Kourbelis e Petros Mantalos; Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis e Dimitris Pelkas. Técnico: Gustavo Poyet.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GEÓRGIA E GRÉCIA: