Gibraltar x Holanda: onde assistir, horários e escalações das equipes

A Holanda deve confirmar a vaga para a Eurocopa 2024 nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), contra a seleção de Gibraltar, no estádio Algarve, em Portugal. Os holandeses só não tem a classificação matematicamente assegurada, porque a Grécia pode vencer a França. Ainda assim, Gibraltar, que sequer marcou um gol nas Eliminatórias, precisaria vencer.

Gibraltar vem da maior goleada do torneio. No sábado, a França de Mbappé aplicou 14 a 0 no adversário. São sete derrotas em sete jogos, além de 35 gols sofridos. No primeiro encontro entre as seleções foi “só” 3 a 0 para a Holanda.

Os holandeses fazem boa campanha. Eles perderam apenas duas vezes, ambas para a França, que lidera o grupo. Na última rodada, a seleção de Ronald Koeman bateu a Irlanda por 1 a 0.

Holanda visita Gibraltar para confirmar oficialmente a classificação para a Euro 2024. Foto: Arte/Estadão

GIBRALTAR X HOLANDA: TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

DATA: 21/11 (terça-feira).

HORÁRIO: 16h45 (de Brasília).

LOCAL: Algarve, em Portuga.

ONDE ASSISTIR GIBRALTAR X HOLANDA AO VIVO

ESPN 4 (TV fechada)

Star+ (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE GIBRALTAR

Coleing; Jolley, Sergeant, Mouelhi, R. Chipolina, J. Chipolina; Badr, Pozo, De Haro, Walker; De Barr. Técnico: Júlio Cesar Ribas.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA HOLANDA

Flekken; De Vrij, Van Dijk, Blind; Teze, Koopmeiners, Wieffer, Hartman; Stengs, Dallinga, Malen. Técnico: Ronald Koeman.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GIBRALTAR E HOLANDA