O atacante Maximiliano Casa, do San Martín, desperdiçou sua cobrança e acertou na trave do goleiro Franco Petroli. Isso deixou a equipe com apenas três gols em cinco cobranças, enquanto o Godoy Cruz havia perdido apenas uma das suas cinco. Em vez de euforia, contudo, os jogadores do time de Mendonza não entenderam e questionaram a arbitragem sobre a sequência das cobranças.

Somente depois do sinal positivo do árbitro em direção aos atletas que eles foram até o setor visitante no Estádio Provincial Juan Gilberto Funes para comemorar com sua torcida. A dúvida do Godoy Cruz causou incerteza até mesmo na equipe a TyC Sports, que transmitia a partida.