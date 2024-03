A imagem que mais repercutiu foi a do zagueiro Robert Renan, ex-Corinthians, que bateu um dos pênaltis decisivos para a equipe colorada. Ele cobrou com uma cavadinha, e o goleiro Gabriel Vasconcelos até se deslocou, mas conseguiu retomar a posição no centro do gol e fazer a defesa. Na sequência, Kelvi carimbou a classificação do Juventude para final. Os torcedores relembraram outros pênaltis cobrados assim pelo zagueiro, no Zenit, e até mesmo em jogos de várzea.

É o terceiro ano seguido que o Inter fica fora da final do Campeonato Gaúcho. O colorado venceu o Estadual pela última vez em 2016. Desde então, viu o rival Grêmio conquistar o título seis vezes, entre 2018 e 2023. O outro finalista sai do confronto entre o time de Renato Portaluppi e o Caxias, nesta terça-feira, 26, às 21h, na Arena do Grêmio. No primeiro jogo, o Grêmio venceu por 2 a 1. O próximo compromisso no calendário do Inter será a estreia na Copa Sul-Americana, prevista para o próximo dia 2 de abril. O colorado vai à Argentina enfrentar o Belgrano.