Goleiro do PSG sofre acidente grave quando andava a cavalo; clubes se manifestam nas redes

Sergio Rico, goleiro do Paris Saint-Germain e com passagens pela seleção espanhola, está internado em estado grave em Sevilha, na Espanha, por causa de um acidente sofrido quando andava a cavalo neste domingo, dia 28. Ainda não se sabe qual foi o motivo específico, algumas fontes consultadas pela EFE dizem que ele caiu do animal, sendo atingido por um coice em seguida. Outras fontes informam que o impacto veio de um potro em fuga. O arqueiro corre risco de morte, segundo informações vindas da Espanha.

Sergio Rico, goleiro do PSG, está em estado grave após sofrer acidente com cavalo. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

O arqueiro foi atendido por equipes de saúde ainda no local e o encaminharam ao hospital da cidade Virgen del Rocío. “Ele está internado para avaliar a gravidade da queda. Seu estado geral é grave”, informaram porta-vozes do estabelecimento. As autoridades apuram mais detalhes do incidente e como ele se iniciou. Rico está sedado e não consegue falar.

Sergio Rico estava na delegação que conquistou o título do Campeonato Francês neste sábado, após empate por 1 a 1 com o Strasbourg. Com o troféu confirmado, o clube de Paris liberou seus jogadores para comemorarem e o Rico viajou para o povoado de El Rocio, em Huelva, na Espanha, onde ocorreu o acidente.

Apesar de não ser titular do PSG, cujo posto pertence ao italiano Gianluigi Donnaruma, ele é parte importante do elenco. Antes de chegar à França, teve longa passagem pelo Sevilla, onde conquistou duas edições da Liga Europa, em 2014/15 e 2015/16, e a Supercopa Euroamericana em 2016. Ele também fez parte do elenco da seleção espanhola na Eurocopa de 2016 - eliminada pela Itália nas oitavas.

Sergio Rico também defendeu o Fulham, da Inglaterra, e o Mallorca, da Espanha, ambos por empréstimo, em 2018 e 2022, respectivamente. Os times onde jogou e a La Liga se manifestaram no Twitter, com mensagens de apoio e desejo por uma rápida recuperação. O PSG reforçou que segue atento ao caso e que atualizará os mais próximos de Rico com novas informações assim que elas chegarem.