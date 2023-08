Goleiro argentino ‘faz mágica’ e defende pênalti em partida nos Estados Unidos; veja vídeo

Os goleiros não podem mais ‘provocar’ os batedores nas cobranças de pênalti, como fazia Martinez, da Argentina, na Copa do Mundo do Catar. As novas regras da Fifa mandam o atleta ficar parado no meio do gol, ao menos com um pé na linha. Mas ele pode simular um vômito para distrair o batedor de pênalti? Foi isso que Nahuel Guzmán, arqueiro argentino do Tigres, do México, fez.

Na disputa de penalidades contra o Vancouver Whitecaps, pela fase eliminatória da Leagues Cup, o goleiro simulou estar vomitando uma fita, como os mágicos fazem em suas apresentações, retardou a cobrança de Veselinovic e conseguiu fazer a defesa. Tirou a concentração do batedor.

Com a “mágica” de Guzmán, o Tigres conseguiu vencer o Vancouver nas penalidades, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e se classificou para as oitavas de final da competição. Na próxima fase, o time terá o Monterrey, do México, pela frente. A disputa por um lugar nas quartas de final começa neste domingo, quando o Inter Miami, de Messi, Busquets e Jordi Alba, encara o FC Dallas, fora de casa.

Nahuel Guzmán foi o grande responsável pela classificação do Tigres para as oitavas de final da Leagues Cup Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Após a Copa do Mundo do Catar, em 2022, a Fifa estudou e definiu uma mudança na regra durante as cobranças de pênalti. Apelidada de ‘regra Dibu Martínez’, o irreverente goleiro campeão do mundo pela Argentina, ela tem como objetivo evitar distrações aos batedores nas cobranças de pênaltis.

A nova medida prevê que os goleiros têm de ficar em cima da linha, sem movimentações que possam desconcentrar o cobrador. É proibido, inclusive, tocar no travessão ou na rede. Ele também não pode ficar pulando na linha. Tem de ficar parado.

A regra entrou em vigor na Europa em 1º de julho. Ela faz parte de um pacote de modificações que envolve também arbitragem e situações de jogo como comemorações e impedimentos. Antes, os goleiros podiam movimentar-se na linha do gol, balançar os braços, fazer alusão para qual lado o cobrador bateria, entre outras provocações, para atrapalhar o jogador do time rival.