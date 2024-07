Grêmio x Vasco no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Ainda sem conseguir atuar em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Vasco neste domingo, 28, a partir das 19 horas (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com duas partidas adiadas a serem realizadas, o Grêmio está na 18ª colocação, com 15 pontos, a apenas três do Vitória, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O time baiano já entrou em campo pela rodada.

O técnico Renato Gaúcho deve realizar mudanças em relação a formação que iniciou no empate com o Corinthians, por 2 a 2. O volante Dodi está recuperado de um desconforto muscular e fica à disposição. A derrota para o Atlético-MG interrompeu uma série de quatro vitórias seguidas e fez o Vasco estacionar na 11ª colocação, com 23 pontos. O clube cruzmaltino tem um jogo adiado para ser realizado.

Essa deve ser a primeira partida de Philippe Coutinho como titular em seu retorno ao Vasco. Além disso, o técnico interino Rafael Paiva relacionou o volante Souza e o meia Payet, que ficam como opções no banco de reservas.

GRÊMIO X VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 28/07/2024

28/07/2024 Horário: 19 horas (horário de Brasília)

19 horas (horário de Brasília) Local: Arena Condá, em Chapecó.

ONDE ASSISTIR A GRÊMIO X VASCO

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo e Edenilson; Soteldo e Pavon. Técnico: Renato Gaúcho.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Cocão, Philippe Coutinho e Emerson Rodríguez; David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

ÚLTIMAS PARTIDAS DE GRÊMIO X VASCO