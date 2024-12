Grêmio x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O São Paulo enfrenta o Grêmio neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em Porto Alegre. Em situações opostas na tabela do Brasileirão, apenas os gaúchos a partida como decisões. Do lado são-paulino, não é mais necessário brigar pela classificação direta para a Libertadores. Já os gremistas querem afastar de vez o risco de rebaixamento, após polêmicas protagonizadas pelo técnico Renato Gaúcho.

PUBLICIDADE Com a vitória do Botafogo na final da Libertadores, o grupo de clubes que garantem vaga direta no torneio em 2025 aumentou para seis. É justamente na sexta posição que o São Paulo terminará a rodada, independentemente do resultado. O Cruzeiro, em sétimo, não tem mais chances de alcançar a equipe tricolor. Entretanto, mesmo que vençam, os comandados de Luis Zubeldía chegam apenas a 62 pontos, um a menos que o Flamengo, quinto, com 63. Zubeldía ainda não vai contar com Calleri, que deixou o campo contra o Athletico-PR com dores musculares na parte posterior da coxa esquerda. O substituto naquele jogo e nas duas rodadas seguintes foi André Silva, que também deve ser o escolhido para jogar em Porto Alegre.

Grêmio e São Paulo se enfrentam em situações distintas no Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

A dúvida na lateral-esquerda persiste. Weligton chegou a treinar com o restante do elenco, mas continua em fase de recuperação de um edema muscular na coxa esquerda. É difícil que ele apareça como titular. Algumas alternativas seriam Michel Araújo e Jamal Lewis, mas ambos também estão no departamento médico.

Publicidade

Patryck Lanza, que voltou a ficar disponível recentemente, é o único jogador da posição propriamente. Entretanto, na última rodada, contra o Atlético-MG, Zubeldía preferiu colocar Rafinha pela esquerda. Com o retorno de Sabino, após cumprir suspensão, não é impossível uma formação com três zagueiros, com um meio-campista jogando como ala.

Na sequência do campeonato, o São Paulo recebe outro time que briga contra o rebaixamento, o Juventude. Por fim, a 38ª rodada será contra o Botafogo, que pode chegar já campeão ou precisando vencer, no estádio Nilton Santos.

O Grêmio terá o mesmo time que empatou com o Cruzeiro na última rodada. Frágil taticamente, a equipe tem como principal força as individualidades, principalmente de Braithwaite, Aravena e Soteldo.

A única mudança será entre os zagueiros, Jemerson fará dupla com Pedro Geromel e não Rodrigo Caio, que atuou como titular diante dos mineiros. O ex-são-paulino foi um dos destaques da equipe gaúcha na partida.

Publicidade

Ainda que a situação do clube não esteja resolvida em 2024, o que mais repercutiu do lado gremista foram as intimidações e ameaças do técnico Renato Gaúcho na coletiva após o empate. “Antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes (de jornalistas) para os nossos torcedores. Aí eu quero ver como esses vão conviver aqui no ano que vem”, declarou o treinador.

Renato chegou a dizer que não daria mais entrevistas. Mais tarde, ele alegou não ter ameaçado ninguém e defendeu-se, afirmando que não havia sido interpretado corretamente. Com o entorno tenso, o Grêmio antecipou a concentração dos jogadores para a partida. Além do São Paulo, os gaúchos encaram o Vitória, em Salvador, e o Corinthians, em Porto Alegre, neste encerramento de Brasileirão. O fim da temporada deve marcar também o término desta passagem de Renato Gaúcho no clube.

GRÊMIO X SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O DUELO PELO BRASILEIRÃO

Data : 1º de dezembro de 2024.

: 1º de dezembro de 2024. Horário : 16h (de Brasília).

: 16h (de Brasília). Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

ONDE ASSISTIR A GRÊMIO X SÃO PAULO AO VIVO

TV Globo, em SP e Varginha (MG)

Premiere

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Soteldo, Aravena e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho. PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Sabino (Rafinha); Luiz Gustavo, Alisson; Luciano, Lucas e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía. ÚLTIMOS RESULTADOS DE GRÊMIO E SÃO PAULO

27 de novembro - Cruzeiro 1 x 1 Grêmio - Brasileirão.

- Brasileirão. 23 de novembro - São Paulo 2 x 2 Atlético-MG - Brasileirão.