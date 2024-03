Haaland x Messi? Norueguês foge de pergunta sobre disputa por prêmios; veja vídeo

Apesar de ter se destacado positivamente em jogos da Champions League, o norueguês Erling Haaland também perdeu lances inacreditáveis desde o início da temporada de 2024 e não tem escapado de provocações da imprensa. Às vésperas do jogo contra o Copenhagen, nas oitavas de final do torneio continental, o centroavante do Manchester City participou de uma coletiva de imprensa e uma das perguntas polêmicas que fizeram ao artilheiro foi sobre os prêmios individuais que ele perdeu e Lionel Messi levou, como Bola de Ouro e The Best, deixando Haaland e Mbappé para trás.

Em uma tentativa de disfarçar, Haaland respondeu a pergunta sem desenvolver muito. “É verdade, ele ganhou os prêmios, ele ganhou a Copa do Mundo, então, eu não sei o que dizer. Ele é o melhor jogador da história… Eu não sei”, falou.

PUBLICIDADE Na entrevista, ele ainda relembrou seus feitos, como ter marcado 36 gols e ter sido o artilheiro da temporada de 2023. “Eu ainda sou o artilheiro nesta temporada, com 18 gols, então você pode pensar que é uma boa temporada ou não para mim. Acho que estamos indo bem como equipe e esse é o meu objetivo”. Ele também destacou que já falhou várias vezes e certamente vai voltar a repetir erros no futuro. “As pessoas vão me criticar. Tenho de pensar nisso? Não”, concluiu.

Haaland afirma estar feliz no Manchester City, mas imprensa provoca sobre desempenho do jogador em entrevista coletiva

Haaland não descarta deixar o Manchester City

Ainda na entrevista coletiva, o centroavante comentou que está “muito feliz” no Manchester City. Apesar de ter um contrato até 2027 com a equipe inglesa, o jogador não descarta a possibilidade de uma transferência para outro time.