Messi fatura sua oitava Bola de Ouro, Vini Jr. ganha Prêmio Sócrates e Pelé é homenageado

Lionel Messi recebeu nesta segunda-feira, 30 de outubro, dia em que Diego Armando Maradona completaria 63 anos se estivesse vivo, sua oitava e muito provavelmente última Bola de Ouro. Para isso, venceu uma disputa com os jovens Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappé, do Paris-Saint Germain, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O oito vezes melhor do mundo dedicou a conquista à sua mulher, Antonella Roccuzzo, e a Maradona. “Antonella me ajudou a alcançar meus objetivos, meus sonhos, sem você nada disso teria sido possível”, disse, antes de acrescentar. “Queria mencionar mais uma pessoa, o Diego. É aniversário dele hoje, então não tem dia melhor para lembrá-lo. em qualquer lugar que você esteja, parabéns. Quero compartilhar com você Diego”, disse.

A revista francesa levou em consideração a temporada europeia, de agosto de 2022 a julho de 2023, para apontar uma lista de 30 finalistas, a partir da qual jornalistas de 180 países fizeram listas individuais e ordenaram de primeiro a quinto quais foram os melhores jogadores de futebol da temporada. Assim, os atletas receberam uma pontuação que foi somada para definir o vencedor do prêmio Bola de Ouro.

Lionel Messi recebeu sua oitava Bola de Ouro nesta segunda-feira. Foto: Franck Fife/ AFP

Messi já era o maior ganhador do prêmio desde 2019, quando desempatou o cinco a cinco que mantinha com Cristiano Ronaldo. Venceu a sétima Bola de Ouro em 2021, enquanto o português ganhou sua última em 2017. Pelé, o Rei do Futebol, tem sete Bolas de Ouro simbólicas, reconhecidas pela France Football após uma revisão feita em 2015, já que de 1956 até 1995 apenas europeus eram candidatos ao prêmio.

Desta vez, pesou a favor do astro argentino a liderança exercida por ele durante o título mundial conquistado pela Argentina no Catar em 2022, que encerrou um jejum de 36 anos sem Copa do Mundo. A última havia sido conquistada em 1986, por uma seleção liderada por Maradona. “Todo mundo sabia do meu desejo de se tornar campeão do mundo. Pessoas de diferentes nacionalidades queriam que a Argentina fosse campeã”, afirmou.

Depois de tamanha conquista, o jogador de 36 anos trocou os xingamentos e cobranças que sofria no Paris Saint-Germain pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, com o desejo de viver um ambiente de menor pressão, após fazer toda carreira profissional na Europa, e também de aproveitar a família.

Benzema fora do top 5, e Bellingham é escolhido o melhor sub-21

Vencedor da edição passada do prêmio, após ser decisivo no título do Real Madrid na Liga dos Campeões 2021/2022, Karim Benzema, hoje jogador do Al-Ittihad, ficou apenas em 16º lugar desta vez, e o brasileiro Vinir Jr foi o sexto. Já Jude Bellingham, jogador de maior destaque na Europa neste momento com seus 13 gols em 13 jogos, ficou em 18º por suas atuações com a camisa da seleção inglesa e de seu ex-time, o Borussia Dortmund.

Bellingham, contudo, não saiu de mãos vazias, pois foi agraciado como o Prêmio Kopa, que é entregue ao melhor jogador com menos de 21 anos. Para ficar com o trófeu, o britânico de 20 anos desbancou nomes como Eduardo Camavinga (França e Real Madrid), Gavi (Espanha e Barcelona), Jamal Musiala (Alemanha e Bayern de Munique) e Pedri (Espanha e Barcelona).

Jude Bellingham foi escolhido o melhor jovem da temporada 2022-23. Foto: Mohammed Badra / EFE

Argentino Dibu Martínez recebe prêmio Yashin e é surpreendido no palco

Quem também subiu ao palco para ser premiado foi o goleiro Emiliano Martínez, decisivo no título da Copa do Mundo da Argentina. Dibu, como também é chamado o argentino do Aston Villa, recebeu o Prêmio Yashin, entregue ao melhor goleiro da temporada e chegou a ser vaiado por parte da plateia francesa no momento em que o telão mostrou o vídeo da incrível defesa feita por ele na final contra a França, após um chute de Kolo Muani.

“Como você pode ver, os franceses pensam neste lance todos os dias”, disse Drogba, mestre de cerimônias do evento, antes de pedir para que as vaias parassem. Na disputa pelo prêmio, Dibu superou o brasileiro Ederson, do Manchester City, que ficou em segundo lugar, e o marroquino Bono, ex-Sevilla e agora no Al-Nassr.

Emiliano Martínez recebeu prêmio de melhor goleiro das mãos de seu pai, Alberto Martinez. Foto: Franck Fife/ AFP

Courtois (Bélgica e Real Madrid) Ter Stegen (Alemanha e Barcelona), Onana (Camarões, Inter de Milão e Manchester United), Livakovic (Croácia, Dínamo Zagreb e Fenerbahçe), Ramsdale (Inglaterra e Arsenal), Maignan (França e Milan) e Brice Samba (França e Lens) completaram o top 10.

Prêmio Gerd Müller vai para Haaland e seus 56 gols

Cotado para receber a Bola de Ouro nos próximos anos, Erling Haaland recebeu o prêmio Gerd Muller, entregue ao mair artilheiro da temporada. O fenômeno de 23 anos marcou impressionantes 56 gols na soma de suas atuações com as camisas do Manchester City e da seleção norueguesa.

Haaland foi o grande artilheiro da última temporada. Foto: Mohammed Badra/ EFE

Bonmatí é a melhor jogadora

Entre as mulheres, a meio-campista Aitana Bonmatí, estrela da Espanha e do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo. Protagonista e autora de 20 gols e 23 assistências em 45 jogos, ela foi Campeã do Mundo com a seleção espanhola e da Liga dos Campeões com o time catalão.

“Foi um ano incrível. Receber um prêmio individual assim é ótimo, mas o futebol é um esporte coletivo. Agradeço a todas as pessoas que foram fundamentais para eu chegar até aqui hoje. Nunca imaginei quando criança que esse sonho seria realizado. Tornei-me, sim, uma grande jogadora de futebol. Quero parabenizar também a todas que foram nomeadas aqui, pois são todas muito fortes e merecedoras”, celebrou a espanhola.

Aitana Bonmatí foi escolhida a melhor jogadora da temporada passada. Foto: Michel Euler/ AP

Sam Kerr, da Austrália e do Chelsea, ficou em segundo lugar, acima de Sara Paralluelo, de apenas 19 anos, companheira de seleção e de clube de Bonmati. O Barcelona, eleito o melhor time feminino durante a premiação, emplacou mais duas atletas no top 10: a sueca Fridolina Rolfö (4ª) e a espanhola Patricia Guijarro (8ª). A britânica Mary Earps, do Manchester United, foi a quinta.

A espanhola Olga Carmona (Real Madrid, 6ª), a alemã Alexandra Popp (Wolfsburg, 7ª), a colombiana Linda Caicedo (Real Madrid, 9ª) e a britânica Rachel Daly (Aston Villa, 10ª) completaram as 10 primeiras posições. A atacante Debinha, do Kansas City Current, única brasileira do top 30, ficou em 28º lugar.

Vinícius Júnior recebe Prêmio Sócrates e faz dobradinha com Drogba em discurso antirracismo

Vinícius Júnior foi agraciado durante a cerimônia da Bola de Ouro, nesta segunda-feira, com o Prêmio Sócrates, nomeado dessa forma em homenagem ao ídolo corintiano e da seleção brasileira, conhecido por seu engajamento político. O troféu foi entregue ao atacante brasileiro como reconhecimento pelos serviços prestados à sociedade pelo Instituto Vini Jr., um projeto voltado à educação de jovens por meio do esporte, fundado em 2020.

“Estou muito feliz de receber este prêmio, de poder ajudar tantas crianças. É improvável alguém que saiu da favela chegar onde cheguei. É um sonho muito especial para mm estar aqui com todos vocês”, celebrou Vini ao receber o prêmio.

Vini Jr. recebeu o prêmio Sócrates das mãos do príncipe Albert II de Mônaco. REUTERS/Stephanie Lecocq Foto: Stephanie Lecocq/ Reuters

O Instituto tem parceria com escolas públicas e oferece um programa de capacitação docente focado em práticas pedagógicas antirracistas, luta da qual o atacante do Real Madrid se tornou um símbolo. Ao longo das últimas temporadas, ele adotou uma postura combativa após sofrer inúmeros ataques racistas de torcedores rivais em estádios espanhóis.

Com os prêmios em mãos, Vini Jr foi elogiado pelo lendário ex-atacante Didier Drogba, que estava no palco, pois o foi o mestre de cerimônia da premiação. Exaltado pelo marfinenses justamente em razão de sua luta contra o racismo, o brasileiro falou que está cansado de falar sobre o tema, mas que entende que não pode abandonar a pauta.

“Estou preparado para sempre poder falar quando for necessário. Eu vim lutar elas crianças, espero que todos os jogadores possam nos ajudar. É muito triste eu ter que falar sempre sobre o racismo. Eu gosto de falar sobre futebol, é muito triste, mas quero pedir a força para seguir na luta. Que as crianças que venham a seguir, sofram menos”, afirmou.

Em seguida, Drogba reforçou seu apoio ao jogador e pediu punições mais severas para atos racistas. “Estamos com você. A gente espera uma solução há muito tempo. Esperamos ações dos governos para acabar com o racismo não só no futebol, mas na sociedade”.

Com Vini Jr. ainda no palco, a organização do evento ainda exibiu uma homenagem conjunta a três lendas do futebol que morreram recentemente: Rei Pelé, o britânico Bobby Charlton e o espanhol Luis Suárez. “Falar de Pelé é uma honra para mim. Para mim e outros brasileiros, ele é um Deus. Ele colocou o nosso país em outro patamar. O seu legado é inenarrável”, disse o vencedor do Prêmio Sócrates.

Confira o Top 30 dos melhores jogadores do mundo, segundo a premiação Bola de Ouro:

