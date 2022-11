Holanda derrota Catar, confirma vaga nas oitavas e deixa donos da casa com a pior campanha da Copa

Publicidade

Sem sustos, mas ainda sem convencer, a Holanda confirmou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta terça-feira. A tradicional equipe europeia esbanjou superioridade no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, e venceu por 2 a 0 o Catar, o pior anfitrião da história de um Mundial. A equipe da casa já estava eliminada antes mesmo de entrar em campo.

A Holanda assegurou, além da classificação, o primeiro lugar do Grupo A, com sete pontos. Nas oitavas, enfrentará o segundo colocado da chave B, que tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. O outro classificado do Grupo A é o Senegal, que venceu o Equador por 2 a 1 e chegou aos seis pontos, contra quatro dos sul-americanos.

Em quarto e último lugar na chave, o Catar se despediu da Copa com a pior campanha da história de um anfitrião. Com apenas um gol, não somou um ponto sequer e conseguiu ter trajetória inferior a da África do Sul, outra equipe da casa eliminada na fase de grupos, em 2010 - na ocasião, o time africano somou quatro pontos.

Holanda confirma vaga nas oitavas de final após vitória de 2 a 0 sobre o Catar. Foto: François-Xavier Marit/AFP

Precisando de um empate para se classificar, a Holanda não perdeu tempo e partiu para cima do modesto time do Catar assim que a partida começou. Ainda sem empolgar nesta Copa, o time holandês alugou o campo de defesa do anfitrião e controlou as ações com facilidade. Já eliminado, o Catar entrou em campo com o objetivo de não ser goleado e, quem sabe, buscar um gol de contra-ataque.

Apesar de erros técnicos e pouca criatividade, a pressão holandesa aumentava a cada minuto. Aos 14, Depay perdeu grande chance em finalização por cima do travessão, após boa troca de passes pela esquerda do ataque. Aos 25, Gakpo não perdoou. Um dos destaques desta Copa, o atacante holandês tabelou com Klaassen e bateu rasteiro no canto: 1 a 0.

Foi o terceiro gol do jovem jogador, de 23 anos, no Mundial. Ele divide no momento a artilharia do Mundial do Catar com Enner Valencia e Mbappé. O gol obrigou o Catar a sair para o jogo, deixando o duelo mais aberto. O time da casa passou a se arriscar no ataque, porém longe de ameaçar o goleiro Noppert. A Holanda, com mais espaço, era mais perigosa.

No segundo tempo, precisou de apenas quatro minutos para ampliar a vantagem no jogo. Um lançamento em profundidade encontrou Depay dentro da pequena área. Ele bateu em cima do goleiro, que deu rebote. De Jong veio de trás, surpreendeu dois marcadores e só empurrou para as redes.

A conta quase aumentou aos 22. Berghuis, que acabara de entrar no lugar de Depay, mandou para as redes, mas o lance foi anulado com ajuda do VAR por conta de toque de mão de Gakpo no início da jogada. Foi o último lampejo ofensivo da equipe holandesa antes de uma bola no travessão, com Berghuis, já nos acréscimos, aos 46 minutos.

FICHA TÉCNICA

HOLANDA 2 X 0 CATAR

HOLANDA - Noppert; Timber, Van Dijk e Aké; Dumfries, De Roon (Teun Koopmeiners), De Jong (Taylor), Blind e Klaassen (Berghuis); Gakpo (Wout Weghorst) e Depay (Janssen). Técnico: Louis van Gaal.

CATAR - Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Ismail Mohamad (Waad), Khoukhi, Abdelkarim Hassan e Homam Ahmed; Hassan Al Haydos (Asad), Abdulaziz Hatem (Khidir), Assim Madibo (Boudiaf); Akram Afif e Almoez Ali (Muntari). Técnico: Félix Sánchez.

GOLS - Gakpo, aos 25 minutos do primeiro tempo. De Jong, aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Aké.

ÁRBITRO - Bakary Gassama (Gâmbia).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 66.784 pagantes.

LOCAL - Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar.