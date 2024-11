Hungria x Alemanha pela Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Alemanha visita a Hungria nesta terça-feira, 19, a partir das 16h45 (de Brasília), na Puskás Arena. O jogo é válido pela última rodada do Grupo 3 da Liga das Nações.

O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV.

Hungria recebe a Alemanha nesta terça-feira Foto: Divulgação

A seleção alemã lidera a chave, com 13 pontos. O time comandado por Julian Nagelsmann está invicto na competição, com quatro vitórias e um empate. A Alemanha está garantida nas quartas de final.

A Hungria está na terceira posição do Grupo 3, com cinco pontos. A situação do time húngaro na Liga das Nações se complicou na última rodada, ao perder por 4 a 0 para a Holanda.

A seleção holandesa está na vice-liderança da chave, com oito pontos. A Bósnia ocupa a lanterna, com somente um ponto conquistado.

HUNGRIA X ALEMANHA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

DATA: 19/11/2024

19/11/2024 HORÁRIO: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) LOCAL: Puskás Arena, na Hungria

ONDE ASSISTIR HUNGRIA X ALEMANHA AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA HUNGRIA

Hungria: Dibusz; Fiola, Orbán e Márton Dardai; Zoltán Nagy, Ádán Nagy, Schafer e Bolla; Szoboszlai e Csoboth; Varga.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ALEMANHA

Alemanha: Baumann; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck e Mittelstadt; Andrich, Gross e Havertz; Gnabry, Musiala e Kleindienst.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE HUNGRIA E ALEMANHA

16/11/2024 - Alemanha 7 x 0 Bósnia - Liga das Nações

7 x 0 Bósnia - Liga das Nações 16/11/2024 - Holanda 4 x 0 Hungria - Liga das Nações