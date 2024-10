Hungria x Holanda na Liga das Nações: onde assistir, horário e escalação

A Holanda, comandada por Ronald Koeman, ocupa a segunda posição na chave, com o mesmo número de pontos que a líder Alemanha (quatro pontos). Semifinalista da Eurocopa neste ano, a seleção não conta com Memphis Depay, atacante do Corinthians. Questionado sobre qual será seu camisa 9, o treinador não escondeu: “Depende do desempenho dos clubes, das partidas que disputarem e é isso que você olha”, disse Koeman, mostrando-se indeciso sobre o setor.

Já a Hungria, lanterna do Grupo 3, tenta se recuperar. A equipe foi goleada pela Alemanha, por 5 a 0, na primeira rodada e empatou sem gols com a Bósnia e Herzegovina no segundo compromisso. Na Eurocopa, a Hungria foi eliminada ainda na fase de grupos, com duas derrotas e uma vitória.