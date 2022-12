Sem grandes sustos. Assim foi a vitória da Inglaterra contra Senegal, por 3 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Com dois gols no primeiro tempo e um no segundo, os ingleses se garantiram entre as oito melhores seleções do mundial de 2022.

Agora, a equipe de Harry Kane, Saka, Foden, Maguire e companhia terão a França pela frente por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo do Catar.

