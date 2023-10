Inter 7 x 1 Santos: veja memes, gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Uma derrota acachapante. O Santos levou uma goleada histórica neste domingo, no Beira-Rio. Ao perder por 7 a 1 para o Internacional, a equipe da Baixada se afundou na zona de rebaixamento e terá trabalho dobrado para conseguir escapar da Série B de 2024.

Bustos, Wanderson, Alan Patrick, Luiz Adriano, Enner Valencia (2) e Kevyson (contra) marcaram os gols do Internacional em Porto Alegre. Maxi Silvera fez o de honra para o Santos. A equipe da Vila fica com saldo negativo de 21, um quesito muito importante em uma disputa que promete ser dramática até a última rodada do Brasileirão.

Inter não teve piedade do Santos aplicou maior goleada da temporada. Foto: Ricardo Duarte/ Internacional

O Santos soma 30 pontos na tabela de classificação e ainda tem chances pela proximidade com outros adversários. Nenhum deles, porém, sofreu uma goleada como esta. Nas redes sociais, os rivais não perdoaram a goleada. Veja memes:

Continua após a publicidade