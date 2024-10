Inter de Milão x Torino no Campeonato Italiano: onde assistir, horário e escalação

Inter de Milão e Torino se enfrentam neste sábado, 5, a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, na Itália, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Italiano. Atual campeã italiana, a Inter tenta se aproximar do Napoli, líder em 2024/2025, em busca do bicampeonato. O mesmo vale para o Torino, que ocupa a quinta colocação, com 11 pontos, a cinco da ponta da tabela. A partida tem transmissão da ESPN e Disney+.

Pela Champions League, a Inter de Milão vem de vitória sobre o Estrela Vermelha por 4 a 0, após empatar sem gols com o Manchester City na estreia. No Campeonato Italiano, também vem de triunfo, sobre a Udinese, por 3 a 2, fora de casa. As duas vitórias consecutivas interromperam uma sequência de três jogos sem vitória na temporada. Em contrapartida, o Torino vem de duas partidas consecutivas em que foi derrotado. Contra o Empoli, pela Copa Itália, e diante da Lazio, pelo Campeonato Italiano. Em ambas, o time atuou em seus domínios, mas não conseguiu fazer valer o mando de campo no confronto.

Inter de Milão e Torino se enfrentam pelo Campeonato Italiano. Foto: Arte/ Estadão

INTER DE MILÃO X TORINO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

Data: 05/10/2024.

Horário: 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio San Siro, em Milão, Itália.

ONDE ASSISTIR A INTER DE MILÃO X TORINO AO VIVO PELO CAMPEONATO ITALIANO

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INTER DE MILÃO

INTER DE MILÃO - Yann Sommer; Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Benjamin Pavard; Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan, Hakan Çalhanoglu, Davide Frattesi e Matteo Darmian; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO TORINO

TORINO - Vanja Milinkovic-Savic; Adam Masina, Saúl Coco e Mergim Vojvoda; Borna Sosa, Ivan Ilic, Samuele Ricci, Adrien Tameze e Valentino Lazaro; Duván Zapata e Che Adams. Técnico: Paolo Vanoli.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER DE MILÃO E TORINO