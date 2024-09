Internacional x Fortaleza no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Internacional e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 11, em duelo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h30 (de Brasília). Na vice-liderança, os comandados de Juan Pablo Vojvoda podem reassumir a liderança – que está nas mãos do Botafogo – em caso de triunfo fora de casa. A partida tem transmissão do Premiere.

O Internacional, na 10ª colocação do Brasileirão, não perde há três jogos (foram duas vitórias e um empate) e pode saltar para oitavo em caso de novo triunfo nesta quarta-feira. Além disso, a equipe ainda tem três jogos a menos em relação aos demais e, em caso de bons resultados nessa sequência, pode se aproximar do G-6, que garante uma vaga à Libertadores. O Fortaleza, por sua vez, vinha de sequência invicta até encarar o Botafogo, no estádio Nilton Santos, e perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, Vojvoda e seus comandados só dependem de si para garantir o título nacional. Desde que retornou à Série A, em 2019, o time vive neste ano a melhor campanha da equipe.

Internacional e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/ Estadão

INTERNACIONAL X FORTALEZA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 11/09/2024.

Horário: 19h30 (de Brasília).

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

ONDE ASSISTIR A INTERNACIONAL X FORTALEZA AO VIVO PELO BRASILEIRÃO

Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Anthoni; Nathan, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario. Técnico: Roger Machado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes, Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E FORTALEZA