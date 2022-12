A Croácia está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira (5), a seleção superou o Japão nas penalidades. Após empate em 1 a 1, a equipe europeia levou a melhor nas penalidades, por 3 a 1. Veja os melhores momentos da partida.

Com o resultado, os croatas se garantiram entre as oito melhores seleções da Copa do Mundo do Catar e agora terão o Brasil pela frente, na próxima sexta-feira (9), às 12h.