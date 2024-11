Joelinton, do Newcastle, tem a casa roubada pela segunda vez em 11 meses

Ele disse ainda que o mais importante é a segurança de sua família, e que ele espera que seus filhos possam crescer sem medo. Além disso ele fez o desejo de poder viver em uma comunidade segura, não apenas para ele, mas para todos.

A primeira vez que Joelinton teve a casa invadida foi em janeiro deste ano. Como estava lesionado, ele estava no estádio, mas apenas assistindo ao jogo do Newcastle, que foi derrotado pelo Manchester City por 3 a 2. Foi nesse momento, quando estava fora de casa, que o assalto aconteceu. Quando a polícia chegou, os invasores não estavam mais no local. Eles levaram itens de valor, mas não foi informado o tamanho do prejuízo.