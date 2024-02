O empate por 2 a 2 entre Palmeiras e Corinthians, neste domingo, terminou de maneira emocionante em Barueri. O time alvinegro buscou o empate nos minutos finais, com dois jogadores a menos e com o zagueiro Gustavo Henrique indo para o gol após a expulsão de Cássio. Em uma das poucas vezes que o defensor foi acionado em baixo das traves, ele por pouco não levou um frango e foi salvo por Raniele, que tirou a bola em cima da linha e evitou a vitória adversária no último lance.

“Eu nunca fui para o gol, nunca peguei, estava desesperado, o gol é muito grande. Hoje eu entendo a vida dos goleiros, é muito difícil. Olhava para um lado, dava dois passos para o lado e o outro lado estava enorme. O gol é muito grande realmente”, disse Gustavo Henrique, em entrevista na zona mista após a partida.

Foi apenas o segundo jogo do zagueiro de 30 anos pelo Corinthians. Gustavo Henrique explicou que Yuri Alberto, antes de sair lesionado, se disponibilizou para ir ao gol. Porém, o defensor insistiu para o colega permanecer no ataque porque o time precisava buscar o empate. Assim, ele foi para a meta e o volante Raniele foi recuado para a zaga. O segundo gol corintiano aconteceu aos 54 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta de Rodrigo Garro. Relembre abaixo outros jogadores de linha que precisaram atuar como goleiros.

Zagueiro Gustavo Henrique precisou atuar no gol do Corinthians no clássico com o Palmeiras. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Caio Ribeiro

Comentarista da Globo e do SporTV, Caio Ribeiro precisou quebrar um galho no gol quando defendia o Flamengo. Em setembro de 1999, o atacante precisou ir para a baliza depois de goleiro Clemer ser expulso no duelo com o Gama, pelo Brasileirão. Ele revelou que costumava jogar nesta função durante os rachões da equipe rubro-negra e atendeu ao pedido de Romário quando a situação aconteceu.

Gaúcho

Com passagem marcante pelo Palmeiras, o centroavante Gaúcho viveu um dos seus grandes momentos pelo clube alviverde debaixo das traves. Ele precisou ir para o gol depois de Zetti se lesionar em uma dividida com Bebeto durante um duelo com o Flamengo, pela primeira fase do Brasileirão de 1988, no Maracanã. A partida terminou empatada por 1 a 1 e foi decidida nos pênaltis, com Gaúcho defendendo duas cobranças e convertendo a sua batida. O Palmeiras venceu por 5 a 4, em jogo que ficou conhecido pela melhor atuação de um jogador de linha como goleiro.

Pelé

Até mesmo o Rei do Futebol já viveu o seu dia de goleiro. Em partida do Santos contra o Grêmio, pela Taça Brasil de 1964, Pelé balançou as redes três vezes e precisou ir para a meta depois de Gilmar se machucar.

Edmundo

O Animal precisou vestir a camisa de goleiro na derrota do Vasco para o Cruzeiro, por 3 a 1, no Brasileirão de 2008. O atacante era um dos poucos destaques do time cruz-maltino, que amargou o seu primeiro rebaixamento à época. Ele saiu chorando de campo e reclamando bastante da arbitragem.

Publicidade

Taddei

Ídolo da Roma nos anos 2000, o meia brasileiro naturalizado italiano Rodrigo Taddei foi revelado pelo Palmeiras e conquistou títulos importantes pelo clube alviverde, como a Copa do Brasil (1998). Em 2001, ele teve a missão de substituir Marcos no gol palmeirense depois de o goleiro ser expulso em partida contra o Vasco, pelo Brasileirão. Ele chegou a fazer boas defesas, mas não conseguiu defender pênalti de Romário, e a equipe paulista foi derrotada por 3 a 1.