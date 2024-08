Jogadores de clube sueco raspam a cabeça para apoiar capitão do time que luta contra câncer; veja

O Kalmar AIK FK, time da quinta divisão da Suécia, compartilhou nas redes sociais um vídeo que emocionou os torcedores e mobilizou uma campanha que visa ajudar o zagueiro e capitão da equipe Markus Herman, de 25 anos, diagnosticado com câncer. Nas imagens, atletas e integrantes da comissão técnica usam uma máquina de barbear parar raspar a cabeça em apoio ao companheiro de equipe.

“Estamos unidos na luta contra o câncer”, diz a legenda da publicação feita pelo Kalmar AIK. O vídeo mostra a recepção feita pela equipe a Herman, que chega ao vestiário com um lenço amarrado na cabeça. O jogador não conteve as lágrimas e se emocionou com a ação dos colegas de clube.

Gustav Forsberg, jogador do Kalmar AIK FK, foi um dos atletas que rasparam a cabeça para prestar apoio a Markus Herman Foto: Reprodução/Twitter via @KalmarAIKFK

Um dos atletas ainda mostra que tatuou no braço a sigla MHFC, que na tradução para o português diz ‘Markus Herman Fo*e o Câncer’. A mensagem arrancou risos do jogador homenageado. A mesma frase está sendo usada pelo clube em hashtags para mobilizar a campanha de arrecadação.

PUBLICIDADE Até agora, o clube conseguiu 11.791 coroas suecas, o equivalente a quase R$ 6.147 na cotação atual. “Nós somos o Kalmar AIK, um time de futebol que está apoiando nosso companheiro de equipe e melhor amigo, Markus, que foi diagnosticado com uma forma muito agressiva de câncer neste verão. Estamos arrecadando fundos para apoiá-lo durante este momento desafiador, esperando facilitar sua vida diária e contribuir para o seu tratamento”, diz o texto. Markus Herman, que é da Estônia, atua como defensor no time sueco, mas essa não é sua única profissão. É possível encontrar o perfil do jogador na plataforma LinkedIn, onde diz que atua como Project Manager na empresa Fintech Market, empresa que atua no mercado financeiro.

Veja o vídeo publicado pelo clube