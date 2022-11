Caminho do Brasil na Copa do Mundo: quais os dias, horários e os jogos da seleção até a final?

Publicidade

Com as duas vitórias consecutivas do Brasil na Copa do Mundo, sobre Sérvia e Suíça, a seleção já está matematicamente classificada às oitavas de final no Catar. Além disso, o primeiro lugar do Grupo G também está praticamente assegurado: para terminar em segundo, o Brasil teria de perder de Camarões na última rodada e a Suíça tirar uma vantagem de três gols de saldo contra a Sérvia.

Leia também Comitê da Copa do Mundo rebate próprio diretor sobre mortes de trabalhadores e ‘corrige’ número

Com isso, o caminho da seleção brasileira em busca do hexacampeonato está bem encaminhado - resta saber os adversários. Considerando a classificação no primeiro lugar do grupo, o Estadão traça os dias, horários e possíveis rivais do Brasil até a final, no Estádio Lusail, no dia 18/12.

Para baixar a tabela da Copa, clique aqui.

Quer simular os jogos do Mundial? Você pode acessar aqui.

Vitória do Brasil sobre a Suíça classificou a seleção brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo. Foto: Andre Penner/AP

3ª rodada: Camarões x Brasil - 02/12

Continua após a publicidade

Antes de partir para as oitavas de final, o Brasil encara Camarões na última rodada da fase de grupos. A partida assegura o primeiro lugar da seleção na chave em caso de vitória ou empate.

Dia: 2 de dezembro

Local: Estádio Lusail.

Horário: 16h (horário de Brasília).

Oitavas de final - 05/12

Considerando a seleção brasileira com o primeiro lugar no Grupo G, enfrentará o segundo colocado do Grupo H, composto por Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Atualmente, Gana ocupa este posto, mas terá duelo decisivo com o Uruguai nesta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília). Quem vencer será o provável adversário no Brasil nas oitavas. A Coreia do Sul também tem chances de avançar, mas precisaria bater Portugal, em jogo que acontece no mesmo horário, e tirar uma diferença de saldo de gols, hoje de -1.

Dia: 5 de dezembro

Continua após a publicidade

Local: Estádio 974 (caso se classifique em primeiro do grupo).

Horário: 16h (horário de Brasília).





Caso o Brasil termine em segundo lugar de sua chave, enfrenta o primeiro do Grupo H, que hoje é Portugal.

Dia: 6 de dezembro

Local: Estádio Lusail

Horário: 16h (horário de Brasília)

Continua após a publicidade

Quartas de final - 09/12

Nas quartas de final, restarão apenas oito seleções vivas na Copa do Mundo. Caso o Brasil se classifique, poderá enfrentar uma longa lista de seleções, incluindo campeãs do mundo: Espanha, Japão e Costa Rica, que brigam pelo primeiro lugar do Grupo G - para a Alemanha se classificar em primeiro, ela precisa vencer, torcer pela derrota espanhola e tirar uma diferença de sete gols de saldo diante da Costa Rica - e a segunda colocada do Grupo F, podendo ser Croácia, Marrocos ou Bélgica.

Hoje, o confronto que definiria o possível adversário do Brasil nas quartas seria Espanha x Marrocos, mas as seleções ainda tem uma última rodada na fase de grupos a ser disputada nesta quinta-feira.

Dia: 9 de dezembro

Local: Estádio Education City (caso se classifique em primeiro lugar do Grupo G).

Horário: 12h (horário de Brasília).





Continua após a publicidade

Novamente, caso a seleção brasileira fique em segundo lugar do Grupo G, terá um caminho diferente pela frente. Neste caso, a Alemanha pode ser um possível adversário do Brasil já nas quartas de final. Hoje, o confronto que decidiria o rival da seleção brasileira, caso fique em segundo de sua chave, é Croácia x Japão.

Dia: 10 de dezembro

Local: Estádio Al Thumama (segundo do grupo G)

Horário: 12h (horário de Brasília)

Semifinal - 13/12

A última vez que o Brasil chegou às semifinais de Copa do Mundo foi em 2014 - 7 a 1 para a Alemanha. Como uma das seleções favoritas na edição deste ano, a seleção poderá ter um duelo com a Argentina, caso as equipes avancem no primeiro lugar de seus respectivos grupos. Holanda, Polônia, Dinamarca e Irã são outros possíveis rivais do Brasil no último jogo antes da final.

Dia: 13 de dezembro

Continua após a publicidade

Local: Estádio Lusail (caso se classifique em primeiro do grupo G).

Horário: 16h (horário de Brasília).





Caso termine em segundo lugar do Grupo G, a seleção pode enfrentar pelo caminho França e Inglaterra na última partida antes da final.

Dia: 14 de dezembro

Local: Estádio Al Bayt (segundo do grupo G).

Horário: 16h (horário de Brasília).

Continua após a publicidade

Final - 18/12

Em busca do hexacampeonato, a grande final do Mundial do Catar será disputada no Estádio Lusail - o mesmo local da estreia da seleção no Mundial. A última vez que o Brasil chegou à decisão da Copa do Mundo foi em 2002, quando derrotou a Alemanha e se sagrou pentacampeã.

Com o chaveamento a ser definido, os possíveis adversários do Brasil em uma final são: Inglaterra, França e Portugal (primeiro lugar nos Grupos B, D e H, respectivamente) e a Alemanha, caso consiga se classificar em segundo lugar no Grupo E.

Dia: 18 de dezembro

Local: Estádio Lusail

Horário: 12h (horário de Brasília)