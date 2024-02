A Copa da Ásia começa a definir nesta terça-feira, dia 6, seus finalistas. Em um torneio repleto de surpresas, o favorito Japão ficou pelo caminho. A Coreia do Sul assumiu esse papel ao lado do Irã, mas antes terá de passar pela Jordânia para chegar à decisão. O duelo acontece às 12h (de Brasília) no Estádio Ahmed bin Ali, em Al-Rayyan.

Coreia do Sul e Jordânia já se enfrentaram na fase de grupos da Copa da Ásia. O jogo terminou empatado por 2 a 2. Em cinco partidas no torneio, os sul-coreanos somam duas vitórias (Bahrein e Austrália) e três empates (Jordânia, Malásia e Arábia Saudita). Os jordanianos, por sua vez, acumulam três triunfos (Malásia, Iraque e Tadjiquistão), uma igualdade (Coreia do Sul) e uma derrota (Bahrein).

Jordânia e Coreia do Sul se enfrentam por uma vaga na final da Copa da Ásia. Foto: Arte/ Estadão

JORDÂNIA x COREIA DO SUL: SAIBA TUDO SOBRE A SEMIFINAL DA COPA DA ÁSIA

DATA : 06/02 (terça-feira).

: 06/02 (terça-feira). HORÁRIO : 12h (de Brasília).

: 12h (de Brasília). LOCAL: Estádio Ahmed bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar.

ONDE ASSISTIR JORDÂNIA x COREIA DO SUL AO VIVO

ESPN 4

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA JORDÂNIA

JORDÂNIA: Abu Layla; Naseeb, Al-Arab, Al-Ajalin e Haddad; Al-Rawabdeh, Fadel e Al-Tamari; Al-Mardi, Al-Olwan e Al-Naimat. Técnico: Hussein Amotta.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA COREIA DO SUL

COREIA DO SUL: Jo Hyeon-woo, Kim Tae-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon e Seol Young-woo; Park Yong-woo e Hwang In-beom; Lee Kang-in, Son Heung-min e Hwang Hee-chan; Cho Gue-sung. Técnico: Jürgen Klinsmann.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE COREIA DO SUL E JORDÂNIA

02/02 - Tadjiquistão 0 x 1 Jordânia - Copa da Ásia (quartas de final)

- Copa da Ásia (quartas de final) 02/02 - Austrália 1 x 2 Coreia do Sul - Copa da Ásia (quartas de final)