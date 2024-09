Juventus x Napoli no campeonato italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O campeonato italiano, apesar de ter apenas começado, já conta com um grande clássico. Com o topo da tabela muito disputado, Napoli e Juventus se enfrentam na tentativa de assumir a primeira posição do torneio. No momento, ambos tem chance. A partida acontecerá neste sábado, às 13h (horário de Brasília), na casa da Juventus.

Após dois empate seguidos, a Juventus perdeu a oportunidade de somar quatro pontos aos oito que tem atualmente e avançar para a primeira colocação. Nos quatro jogos já disputados, a Velha Senhora venceu apenas dois: o de estreia e o seguinte. Na quarta colocação, possui saldo de gols melhor que o de seu adversário neste sábado.

Já o Napoli iniciou o torneio com uma derrota, mas se recuperou e venceu três partidas consecutivas. Com nove pontos, o clube figura atrás apenas do Udinense, líder com 10 pontos. Com saldo positivo de cinco gols, caso vença a Juventus na casa dela, supera por dois pontos o primeiro colocado.

JUVENTUS X NAPOLI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

Data: 21/09/2024

21/09/2024 Horário: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)

ONDE ASSISTIR JUVENTUS X NAPOLI AO VIVO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA JUVENTUS

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Danilo (Gatti), Bremer, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz, Koopmeiners (McKennie); Nico González, Yildiz e Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NAPOLI

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. Técnico: Antonio Conte.

