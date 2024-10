Juventus x Stuttgart na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Juventus e Stuttgart se enfrentam nesta terça-feira, 22, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada da primeira fase da Champions League. Com duas vitórias até aqui, a equipe de Turim briga pela liderança e pela classificação direta às oitavas de final – sem precisar passar pelos playoffs. A partida acontece no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, e tem transmissão do Max.

Na terceira posição no Campeonato Italiano, a Juventus é uma das poucas equipes europeias que continua invicta até este ponto da temporada. Na Champions League, ocupa a sétima posição, depois de vencer os dois primeiros confrontos, com PSV e RB Leipzig, sob o comando do promissor treinador Thiago Motta, brasileiro naturalizado italiano. A Juventus chega para o duelo após vencer a Lazio, por 1 a 0, no Campeonato Italiano. "Não há diferença entre a liga (italiana) e a Champions League. Precisamos ter sempre a mesma atitude, cada jogo é uma história em si", disse Thiago Motta nesta segunda-feira em entrevista coletiva.

Juventus e Stuttgart se enfrentam pelas Champions League. Foto: Arte/ Estadão

JUVENTUS X STUTTGART: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE

Data : 22 de outubro (terça-feira);

: 22 de outubro (terça-feira); Horário : 16h (de Brasília);

: 16h (de Brasília); Local: Allianz Stadium, em Turim, na Itália.

ONDE ASSISTIR A JUVENTUS X STUTTGART AO VIVO PELA CHAMPIONS LEAGUE

Max (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE JUVENTUS E STUTTGART

JUVENTUS: Mattia Perin; Nicolò Savona, Pierre Kalulu, Federico Gatti e Juan Cabal; Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli; Andrea Cambiaso, Kenan Yildiz e Samuel Mbangula; Dusan Vlahovic. Técnico : Thiago Motta.

Mattia Perin; Nicolò Savona, Pierre Kalulu, Federico Gatti e Juan Cabal; Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli; Andrea Cambiaso, Kenan Yildiz e Samuel Mbangula; Dusan Vlahovic. : Thiago Motta. STUTTGART: Alexander Nubel; Pascal Stenzel, Anthony Rouault, Jeff Chabot e Maximilian Mittelstadt; Atakan Karazor e Angelo Stiller; Enzo Millot, Deniz Undav e Jamie Leweling; Ermedin Demirovic. Técnico: Sebastian Hoeness.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE JUVENTUS E STUTTGART

19/10 - Juventus 1 x 0 Lazio - Campeonato Italiano;

1 x 0 Lazio - Campeonato Italiano; 19/10 - Bayern de Munique 4 x 0 Stuttgart - Campeonato Alemão.