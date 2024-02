O Flamengo venceu o clássico com o Botafogo nesta quarta-feira, dia 7, por 1 a 0, no Maracanã, e continua invicto no Campeonato Carioca. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Léo Pereira, mas quem chamou atenção nas redes sociais foi a namorada do jogador, a modelo e influenciadora Karoline Lima.

PUBLICIDADE Léo Pereira balançou as redes nos acréscimos do segundo tempo, de cabeça, após falha do goleiro botafoguense Gatito Fernández. Na comemoração, ele fez um sinal de coração com as mãos, em homenagem à Karoline. Nas redes, alguns torcedores do time rubro-negro brincam que o zagueiro reencontrou o bom futebol depois de começar o relacionamento com a modelo. O defensor acabou ganhando o apelido de “Karolino”. “Posso dizer que as duas coisas ajudam (amor e treino), porque estou feliz tanto dentro quanto fora de campo. Com certeza isso reflete. Estou leve, estou feliz e estou conseguindo ajudar meus companheiros. O apelido está pegando, não tem o que fazer. Mas está bom, pode continuar. Está dando sorte”, brincou Léo Pereira, em entrevista à Band logo após o clássico carioca.

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, está namorando Karoline Lima, ex de Militão. Foto: Reprodução/@karolinel

Além do trabalho em campanhas publicitárias e nas redes sociais, Karoline Lima é conhecida entre os boleiros por ter sido namorada de Éder Militão, zagueiro da seleção brasileira e do Real Madrid. Eles são pais de Cecília, de dois anos. O relacionamento com Léo Pereira veio à tona no domingo, quando ela foi ao Maracanã assistir ao clássico entre Flamengo e Vasco, empatado sem gols, e compartilhou a experiência nas redes sociais.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 12 pontos e subiu para a segunda colocação do Campeonato Carioca, com um jogo a menos. O atual campeão Fluminense, com 14, lidera a competição. Na próxima rodada, o time rubro-negro encara o Bangu, em 15 de fevereiro, no Batistão, em Sergipe. Antes, no dia 10, a equipe encara o Volta Redonda, no Maracanã, em jogo atrasado da terceira rodada.