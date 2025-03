Análise | Libertadores: Palmeiras deve ter vida fácil na fase de grupos e São Paulo vai rever algoz

Leila Pereira resolveu boicotar o sorteio que definiu os grupos da Libertadores 2025 e viu, de longe, o Palmeiras cair em um grupo fácil, o G. Não deve ser problema para o time de Abel Ferreira avançar ao mata-mata pelo nona edição consecutiva. Bolívar, da Bolívia, Sporting Cristal, do Peru, e Cerro Porteño, do Paraguai, são adversários fortes somente em seus respectivos países, não no continente. Os três nunca foram campeões da competição mais importante da América do Sul nem chegaram longe na última edição.

É provável que o São Paulo, cabeça de chave do Grupo D, encontre mais dificuldades - mas não muitas - contra Libertad, do Paraguai, Talleres, da Argentina, e Alianza Lima, do Peru, para ir às oitavas. Os argentinos impuseram ao time tricolor seu maior vexame em Libertadores: a eliminação na fase prévia em 2019. Além disso, estão em vantagem no retrospecto: perderam apenas uma vez, ganharam duas partidas e empataram os outros três duelos.

Tanto Palmeiras como São Paulo são tricampeões e buscam o tetra inédito para um clube brasileiro. O time alviverde alcançou a Glória Eterna em 1999, 2020 e 2021. A equipe tricolor subiu ao topo da América em 1993, 1994 e 2005. O chamado grupo da morte, neste ano, é F: com dois brasileiros, Inter e Bahia, além de Nacional, do Uruguai, e Atlético Nacional, da Colômbia.

Palmeiras e São Paulo foram sorteados em grupos acessíveis na Libertadores Foto: Alex Silva/Estadão

Rivais do Palmeiras

PUBLICIDADE Campeão do torneio Clausura da Bolívia e eliminado nas oitavas de final da edição mais recente da competição continental, o Bolívar é sempre um duro oponente quando joga em casa, na altitude de mais de 3 mil metros de La Paz. Na condição de visitante, costuma ser presa fácil, como foi em 2023, quando levou 4 a 0 no Allianz Parque. Os bolivianos enfrentaram o Palmeiras oito vezes na história (vitória boliviana e empate em amistosos, uma vitória para cada lado pelas oitavas de final da Libertadores 1995, com classificação alviverde, duas vitórias alviverdes pela fase de grupos da Libertadores 2020 e uma vitória para cada pela fase de grupos de 2023).

Vice-campeão peruano e eliminado na pré-Libertadores de 2024, o Sporting Cristal encarou o Palmeiras em cinco oportunidades: um empate e uma vitória peruana em amistosos, vitória alviverde pelo Quadrangular de Lima 1962 e uma vitória para cada lado pela fase de grupos da Libertadores 2013.

Por ironia do destino, o último rival sorteado na chave foi o Cerro Porteño, protagonista de três episódios racistas em duelos com os palmeirenses - o mais recente deles gerou revolta e choro em Luighi, jovem atacante de 18 anos, uma vítima mais de insultos racistas punidos brandamente pela Conmebol, que distribui multas leves e parece disposta a ao menos reduzir os casos de racismo em suas competições. O time paraguaio é o melhor colocado da tabela acumulada da liga local e, no ano passado, foi eliminado na fase de grupos.

Campeão da Libertadores em 2021, Palmeiras é o segundo colocado no ranking da Conmebol Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Recordista entre brasileiros, o Palmeiras jogará a Libertadores pela 25ª vez, sendo a décima consecutiva. Nas últimas sete edições, ostentou a melhor campanha geral da fase de grupos cinco vezes (recorde continental neste século), sendo três seguidas, e estabeleceu ainda o melhor desempenho de todos os tempos em 2022, quando obteve seis vitórias em seis jogos, com 22 gols de saldo.

Os jogos do Palmeiras:

1ª rodada: Sporting Cristal x Palmeiras

2ª rodada: Palmeiras x Cerro Porteño

x Cerro Porteño 3ª rodada: Bolívar x Palmeiras

4ª rodada: Cerro Porteño x Palmeiras

5ª rodada: Palmeiras x Bolívar

x Bolívar 6ª rodada: Palmeiras x Sporting Cristal

Rivais do São Paulo

Embora tenha causado problemas para o São Paulo no passado, o Talleres, atualmente, atravessa péssima fase: tem apenas uma vitória em nove jogos no Campeonato Argentino. Seu principal jogador é um conhecido da torcida são-paulina: o atacante Nahuel Bustos, que chegou a ser contratado pelo Manchester City, passou pelo Girona e pelo São Paulo antes de retornar ao time que o revelou.

São Paulo não ganha a Libertadores desde 2005 Foto: Alex Silva/AE - 14/7/2005

O Libertad é o líder do Campeonato Paraguaio e está invicto na liga local, mas é improvável que seja protagonista na chave. É um time frágil, mas com jogadores importantes, embora em idade avançada, e com experiência no futebol europeu, casos de Martín Cáceres, Óscar Cardozo e Roque Santa Cruz.

O Alianza Lima começa a fase de grupos animados, depois de deixar pelo caminho o poderoso Boca Juniors na fase prévia - também eliminou Nacional, do Paraguai, e Deportes Iquite, da Colômbia.

O time peruano confia no experiente goleador Hernán Barcos, ex-Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Trauco e Paolo Guerrero são outros destaques que passaram pelo futebol brasileiro.

Os jogos do São Paulo:

1° rodada: Talleres x São Paulo

2° rodada: São Paulo x Alianza Lima

x Alianza Lima 3° rodada: Libertad x São Paulo

4° rodada: Alianza Lima x São Paulo

5° rodada: São Paulo x Libertad

x Libertad 6° rodada: São Paulo x Talleres