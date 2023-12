Confira a lista de clubes campeões mundiais atualizada após o título do City

Foi concluído nesta sexta-feira o último Mundial de Clubes no atual formato, com a participação de sete equipes. Na final, o Manchester City levou a melhor sobre o Fluminense ao ganhar por 4 a 0, na Arábia Saudita, e ergueu o inédito título mundial.

A próxima edição a ser celebrada em dezembro de 2024, contará apenas com seis equipes campeãs continentais. O time campeão da Libertadores enfrentará o vencedor da Concachampions (América do Norte, Central e Caribe) em local a ser definido por sorteio.

Do outro lado da chave, haverá um triangular entre times da África, Ásia e Oceania, do qual sairá mais um semifinalista. Depois, os ganhadores desses confrontos prévios medirão forças em jogo único para definir quem enfrentará o clube da Europa na decisão. Em 2025, tudo vai mudar novamente, com a participação de 32 equipes em oito grupos de quatro, com mais sul-americanos, mas também mais europeus.

O troféu do Mundial de Clubes da Fifa tem um dono inédito em 2023. Foto: EFE

Veja a lista de clubes campeões mundiais da Fifa:

Real Madrid: 5 (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022)

Barcelona: 3 (2009, 2011 e 2015)

Corinthians: 2 (2000 e 2012)

Bayern de Munique: 2 (2013 e 2020)

São Paulo: 1 (2005)

Inter: 1 (2006)

Milan: 1 (2007)

Manchester United: 1 (2008)

Inter de Milão: 1 (2010)

Liverpool: 1 (2019)

Chelsea: 1 (2021)

Manchester City: 1 (2023)

Confira a lista de clubes campeões mundiais, incluindo os Intercontinentais

Real Madrid: 8 (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022)

Milan: 4 (1969, 1989, 1990 e 2007)

Bayern de Munique: 4 (1976, 2001, 2013 e 2020)

Peñarol: 3 (1961, 1966 e 1982)

Nacional: 3 (1971, 1980 e 1988)

Boca Juniors: 3 (1977, 2000 e 2003)

São Paulo: 3 (1992, 1993 e 2005)

Internazionale: 3 (1964, 1965 e 2010)

Barcelona: 3 (2009, 2011 e 2015)

Santos: 2 (1962 e 1963)

Independiente de Avellaneda: 2 (1973 e 1984)

Ajax: 2 (1972 e 1995)

Juventus: 2 (1985 e 1996)

Porto: 2 (1987 e 2004)

Manchester United: 2 (1999 e 2008)

Corinthians: 2 (2000 e 2012)

Racing de Avellaneda: 1 (1967)

Estudiantes: 1 (1968)

Feyenoord: 1 (1970)

Atlético de Madrid: 1 (1974)

Olimpia: 1 (1979)

Flamengo: 1 (1981)

Grêmio: 1 (1983)

River Plate: 1 (1986)

Estrela Vermelha: 1 (1991)

Vélez Sarsfield: 1 (1994)

Borussia Dortmund: 1 (1997)

Internacional: 1 (2006)

Liverpool: 1 (2019)

Chelsea: 1 (2021)

Manchester City (2023)

