Liverpool x Aston Villa: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês, Liverpool e Aston Villa se enfrentam neste domingo, 3, no Anfield. Ambos conquistaram vitórias importantes em seus últimos confrontos e precisam do triunfo para se manterem próximos ao Manchester City, que lidera a competição com 100% de aproveitamento.

Jurgen Klopp terá que superar dois desfalques importantes em sua zaga: Konaté, lesionado, e Van Djik, suspenso, estão fora do duelo, assim como o brasileiro Thiago Alcântara. Unai Emery enfrenta o mesmo problema de ausência, com nove confirmadas no total; entre elas, Phillipe Coutinho. Por conta disso, terá alguns jogadores improvisados na escalação.

Liverpool x Aston Villa. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Liverpool, Inglaterra.

: Liverpool, Inglaterra. ESTÁDIO : Anfield.

: Anfield. DATA : 03/09/2023

: 03/09/2023 HORÁRIO: 10h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

Star + (Streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

LIVERPOOL : Alisson; Matip, Gomez, Robertson e Alexander-Arnold; Endo, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jurgen Klopp.

: Alisson; Matip, Gomez, Robertson e Alexander-Arnold; Endo, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz. Jurgen Klopp. ASTON VILLA: Olsen; Digne, Diego Carlos, Torres e Konsa; Kamara, Douglas Luiz, Cash e McGinn; Watkins e Diaby. Técnico: Unai Emery.

ÚLTIMOS RESULTADOS