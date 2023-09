Liverpool x West Ham: onde assistir, horário e escalação das equipes

Liverpool e West Ham fazem um duelo direto pelos lugares de cima da tabela do Campeonato Inglês neste domingo, 24. Os donos da casa, em ótima fase na temporada, buscam a sexta vitória consecutiva, contando com o triunfo na Liga Europa no meio da semana, para seguirem vivos na disputa do título, enquanto os londrinos, na sexta posição, brigam por uma vaga na Liga dos Campeões, também em bom momento.

Após utilizar um time alternativo contra o LASK na competição continental, Jurgen Klopp deve voltar com muitos de seus titulares para o confronto com o West Ham, casos de Salah e Gakpo no ataque e Alisson no gol. David Moyes fará o mesmo, já que também mandou uma formação diferente no compromisso com o Bačka Topola. Mohammed Kudus, uma das referências do ataque, deve ser titular, e Michail Antonio, a referência ofensiva.

Liverpool x West Ham

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Liverpool, Inglaterra.

: Liverpool, Inglaterra. ESTÁDIO : Anfield.

: Anfield. DATA : 24/09/2023 (domingo).

: 24/09/2023 (domingo). HORÁRIO: 10h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

Star+ (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

LIVERPOOL : Alisson; Joe Gomez, Konate, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai, Mac Allister e Jones; Salah, Gakpo e Jota. Técnico: Jurgen Klopp.

: Alisson; Joe Gomez, Konate, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai, Mac Allister e Jones; Salah, Gakpo e Jota. Jurgen Klopp. WEST HAM: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd e Emerson; Álvarez, Soucek, Kudus, Ward-Prowse e Paquetá; Antonio. Técnico: David Moyes.

ÚLTIMOS RESULTADOS