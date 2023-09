Luxemburgo diz que estratégia do Corinthians em La Plata deu certo: ‘Conseguimos a vaga’

O técnico Vanderlei Luxemburgo apontou o gol sofrido aos 54 segundos do primeiro tempo como responsável pela pressão sofrida pelo Corinthians durante todo o jogo contra o Estudiantes, nesta terça-feira, em La Plata. O time do Parque São Jorge tomou quatro bolas na trave, perdeu por 1 a 0 no tempo normal e só foi buscar a vaga nos pênaltis, com mais duas bolas na trave e uma defesa de Cássio.

“Um gol sofrido com 54 segundos muda toda a estratégica de uma partida. E a estratégia deu certo porque o time conseguiu a vaga. Errado é quando a gente não consegue resultado”, disse Luxemburgo em entrevista coletiva. “Temos jogadores que sabem bater pênalti e um goleiro que pega pênalti. Temos de saber usar isso para ganhar um campeonato.” Em nenhum momento ele admitiu que o Corinthians jogou mal.

O treinador elogiou o adversário também. “O Estudiantes é um dos melhores times que já enfrentei. Sabíamos como eles jogavam, mas, com muita qualidade, criaram situações perigosas durante a partida. Trata-se de uma grande equipe, mas no futebol, temos baliza, bola que passa perto, bola que bate no corpo e entra, como aconteceu com a gente aos 54 segundos. Futebol é isso.”

Coletiva de Luxemburgo após o jogo gerou descontentamento de torcedores nas redes sociais. Foto: Gustavo Garello)/ AP

Luxemburgo não quis dar detalhes da discussão que teve com o preparador físico Bruno Mazziotti. “Foi uma discussão interna de trabalho para melhorar o Corinthians. E ponto. O que nós discutimos não interessa.”

O Corinthians agora terá de se preparar para o clássico com o Palmeiras no domingo, às 16h. O o jogo acontece na Neo Química Arena, e os donos da casa precisam reagir o quanto antes no Brasileirão para se afastar da zona de rebaixamento. “Viemos de um jogo que não foi bom contra o Goiás. Os jogos dessa semana seriam difíceis. Agora tem o Palmeiras, um dérbi. Um jogo duro contra uma grande equipe. Temos de nos preparar para isso”, afirmou Luxemburgo.