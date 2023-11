Manchester City x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Inglês, o Manchester City tem um importante duelo neste sábado para continuar na briga pelo título. No Etihad Stadium, o time de Pep Guardiola encara o Liverpool, um dos principais rivais recentes do clube e que competiu diretamente pelo título da Premier League em três das últimas cinco temporadas. A partida acontece em Manchester, a partir das 9h30 (horário de Brasília).

Os comandados de Guardiola lideram o Campeonato Inglês, mas vem de empate, por 4 a 4, diante do Chelsea na última rodada, antes da parada do futebol pela Data Fifa. Com 28 pontos, soma um a mais do que os vice-líderes Liverpool e Arsenal. Caso vença o confronto fora de casa neste sábado, o Liverpool pode assumir a liderança do Campeonato Inglês. A única vez que o clube conquistou a competição no atual formato foi na temporada 2019/2020; o City, por sua vez, é o atual tricampeão.

Manchester City e Liverpool se enfrentam pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

MANCHESTER CITY X LIVERPOOL: TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO INGLÊS

DATA: 25/11 (sábado).

HORÁRIO: 9h30 (horário de Brasília).

LOCAL: RheinEnergieStadion, em Colônia, Alemanha.

ONDE ASSISTIR MANCHESTER CITY X LIVERPOOL AO VIVO

Star+

ESCALAÇÕES DE MANCHESTER CITY E LIVERPOOL

MANCHESTER CITY : Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias e Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri e Foden; Julián Álvarez, Haaland e Doku. Técnico : Pep Guardiola.

: Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias e Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri e Foden; Julián Álvarez, Haaland e Doku. : Pep Guardiola. LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Tsimikas; Szoboszlai, Mac Allister e Gravenberch; Salah, Diogo Jota e Gakpo. Técnico: Jurgen Klopp.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER CITY E LIVERPOOL